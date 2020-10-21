MLB／克蕭6局8K奪勝 對手教頭讚：名人堂等級
道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）扛起世界大賽首戰先發，6局失1分的表現，讓道奇隊以8：3擊敗光芒隊，對手教頭都忍不住稱讚他是名人堂級投手。
克蕭過往在季後賽的成績不如季賽出色，被外界認為常在關鍵時刻「軟手」，而今天面對光芒打線，全場僅被敲出2安，除了5局被基爾邁爾（Kevin Kiermaier）敲陽春砲造成傷害外，都未遇到亂流。
拿下個人今年在季後賽的第3勝，克蕭表示：「太棒了，能夠在這個系列賽先搶下首勝，這對我們來說很重要，對我個人來說也很棒，投得不錯還拿下一場世界大賽勝利，我很感謝還有再一次的機會」。
克蕭在季賽曾有7個球季投出單季200K以上，今天對光芒單場再飆8K，生涯在季後賽累積三振數也來到201次，位居史上第二，光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）也說：「克蕭搞定一切，這就是為什麼他有一天會是名人堂成員的原因」。
被問到道奇是否可被擊敗？如果我們打出自己最好表現，答案是無法。」克蕭表示：「我認為我們是最棒的球隊，我認為全隊都這麼相信，我們當然也會被擊敗，但作為一個團隊，只要每個人做好該做的，我不認為會被擊敗」。
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