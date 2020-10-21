MLB／克蕭回鄉擦亮王牌威名 滑球讓對手11次揮空

身為洛杉磯道奇隊10年來的王牌投手，32歲的克蕭今天回到德州家鄉，於世界大賽首戰擦亮王牌威名，犀利的滑球讓對手11次揮空。

3屆賽揚獎得主、2014年國聯MVP，克蕭（ClaytonKershaw）已是美國棒球界公認一代強投，未來名人堂得主。

不過，這位出身德州達拉斯的名將尚未在季後賽展現王牌價值，生涯尚缺冠軍戒指。克蕭所屬的道奇同樣渴望冠軍，有機會在今年打破長達32年的冠軍空窗。

克蕭出生於1988年，正好是道奇隊上次奪世界大賽冠軍那一年。

克蕭今在世界大賽首戰，對坦帕灣光芒投6局，飆出8次三振只失1分，拿下勝投。今年受疫情影響，世界大賽改在第三地舉行，在德州達拉斯地區長大的克蕭，正好在遊騎兵的新主場，在家鄉洗刷了季後賽不振的污名。

賽後克蕭接受電視訪問，談到在家鄉打世界大賽的感覺，他強調球隊在第一戰奪勝更重要。克蕭說：「感覺很棒，系列賽第一場拿下勝利，這絕對是最重要的。就我個人而言， 我很感恩，能再次在世界大賽上場投球。」

球速不如全盛時期，克蕭靠變化球主宰比賽，一開賽雖遇上安打加保送亂流，他穩住陣腳，連續解決光芒11名打者，直到5局才因基爾邁爾（Kevin Kiermaier）全壘打失1分。

光芒打者面對克蕭6局，有19次揮到空氣，其中11球是他今天最犀利的滑球。克蕭對此表示，今天變化球狀況不錯，最重要的是能夠度過第一局的亂流，此外更感謝隊友在打擊上的支援。

道奇隊在國聯冠軍賽1勝3敗的劣勢下，連贏3場淘汰亞特蘭大勇士，加上今天這場共4連勝，比數加總為22比10，可見道奇的得分實力。

克蕭賽後提到，光芒先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）不是省油的燈，很感謝隊友的努力，讓他能在8比1領先的優勢下，結束今天的投球工作。

克蕭說：「實在是不可思議，格拉斯諾投球威力十足，我們只能努力想辦法纏鬥、把握失投、增加保送上壘的機會，我們最終讓他投了110多球，這對我們打者是一次考驗，也證明我們能夠突破。」