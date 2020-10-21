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MLB／克蕭6局失1分 世界大賽首戰「不軟手」奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）在世界大賽首戰繳出6局失1分的好投，關鍵戰役不軟手，幫助道奇隊以8：3搶下首勝。 路透社
道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）在世界大賽首戰繳出6局失1分的好投，關鍵戰役不軟手，幫助道奇隊以8：3搶下首勝。 路透社

回應總教練羅伯茲（Dave Roberts）的信任，道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）在世界大賽首戰繳出6局失1分的好投，關鍵戰役不軟手，幫助道奇隊以8：3搶下首勝。

克蕭今天登板，除了首局被敲1安加1保送、5局被基爾邁爾（Kevin Kiermaier）敲陽春砲，其他4個半局都投出三上三下，成功壓制光芒打線。

克蕭總計6局被敲2安，失1分，另有1次保送，三振數更高達8次，生涯季後賽累積201次三振，超越名人堂投手史摩茲（John Smoltz）排名第2，距離史上第一的韋蘭德（Justin Verlander）也僅差4次三振。

貝林格（Cody Bellinger）2分砲打破僵局，也點燃道奇火力。 路透社
貝林格（Cody Bellinger）2分砲打破僵局，也點燃道奇火力。 路透社

6局下貝茲（Mookie Betts）陽春砲帶動道奇另一波攻勢。 路透社
6局下貝茲（Mookie Betts）陽春砲帶動道奇另一波攻勢。 路透社

道奇打線在4局下就先由貝林格（Cody Bellinger）2分砲給予支援，5局下更靠著2次保送加上3支安打，再添4分，6局下貝茲（Mookie Betts）陽春砲、孟西（Max Muncy）各有1分打點，拉開到8：1。

光芒隊在克蕭退場後，才在7局上靠著連串安打攻下2分，不過1出局、一二壘有人的大好局面，朱尼諾（Mike Zunino）敲出的強勁平飛球，剛好打進投手岡薩雷茲（Victor Gonzalez）的手套裡，形成雙殺，之後兩局也未再添分。

克蕭過去在世界大賽的5場出賽（4場先發），拿下1勝2敗，防禦率5.40，羅伯茲無懼外界對克蕭的「軟手」看法，依舊委以先發重任，而克蕭今天拿下勝投後，今年季後賽4場先發成績是3勝1敗，防禦率2.88。

季後賽史上，在7戰4勝制下，先拿下首勝的球隊，181次有115次最終拿下系列賽，勝出機率是64%。

克蕭 道奇 羅伯茲

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