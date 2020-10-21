道奇總管子弟兵滿天下 人生成就差一座總冠軍

道奇隊棒球事務總裁佛里曼(Andrew Friedman)無疑是大聯盟最精明能幹的總管之一，他在光芒時期即以超低薪資總額打造聯盟強權著稱，來到道奇隊之後依舊發揮所長，找到多位過去被埋沒的主力球員，今年率領球隊第三度打進世界大賽。現年43歲的他，相信人生成就已不缺什麼，就缺這麼一枚冠軍戒指。

佛里曼28歲就接下光芒總管的職務，在這之前光芒隊是支萬年大爛隊。這支過去叫魔鬼魚的球隊於1998年與響尾蛇同時成立，只不過響尾蛇成軍第二年就打進季後賽，第四年就拿下世界大賽冠軍，反觀光芒成軍的前六年都在美聯東區墊底。和響尾蛇不同的是，光芒永遠不會有錢簽下強森(Randy Johnson)這樣的巨投，也沒有換到席林(Curt Schilling)的條件，但佛里曼革新的腦袋翻轉了這樣的局面，證明沒錢也能打造一支強隊。

佛里曼在2005年球季結束後上任，上任後立刻做對了第一步，也就是聘請麥登(Joe Maddon)擔任總教練。他還有幾波神操作，包括以小聯盟合約簽下已被二度釋出的潘尼亞(Carlos Pena)，結果潘尼亞後來成為全壘打王；交易來日後的超級工具人佐布里斯特(Ben Zobrist)；換得主力投手賈薩(Matt Garza)。在選秀會上，他選中了隆戈利亞(Evan Longoria)和普萊斯(David Price)這樣的超級新秀，最終讓光芒隊在2008年第一次打進季後賽與世界大賽。在佛里曼的操盤期間，光芒共4度打進季後賽，堪稱小資球隊的奇蹟。

佛里曼找來麥登(右)擔任光芒教頭，麥登想出一堆讓球迷腦洞大開的怪招，協助光芒2008年終於在競爭激烈的美聯東區能殺出血路打進季後賽。 歐新社資料照片

2015年球季，道奇隊以5年3500萬美元成功挖角佛里曼，讓佛里曼成為最高薪的總管。豪門道奇的預算與光芒隊截然不同，今年道奇隊的薪資總額高達1億800萬，排名全聯盟第二，他們的世界大賽對手光芒只有全聯盟第28名的2830萬。儘管有極大的資源得以運用，但佛里曼依舊維持他在光芒時期的思維，成功找來像孟西(Max Muncy)、泰勒(Chris Taylor)、赫南德茲(Enrique Hernandez)和希爾(Rich Hill)這樣物超所值的球員。

佛里曼雖然已離開光芒，但他所創建的光芒模式卻一直延續到現在，除了找到那些被埋沒的球員外，光芒所著重的防守佈陣、假先發等創新策略，也是讓他們重返競爭之列的主因。

現在光芒管理職的履歷在大聯盟可是大大加分，若在佛里曼底下做過事可再加更多分。有趣的是，今年率領球隊打進聯盟冠軍系列賽的四位總管，其中一位是佛里曼，另外三位都在佛里曼底下做過事。光芒現任總管尼德(Erik Neander)和太空人總管克里克(James Click)過去都在佛里曼擔任光芒總管時從實習生做起，而過去在藍鳥隊就經營有成的勇士總管安索波洛斯(Alex Anthopoulos)，曾在2016到2017年球季擔任道奇棒球事務副總裁。

除了這三人之外，紅襪隊總管布魯姆(Chaim Bloom)過去在光芒隊也是從佛里曼的實習生做起，巨人隊棒球事務主席柴迪(Farhan Zaidi)則在佛里曼掌管的道奇隊底下擔任四年總經理，釀酒人隊的副總經理阿諾德(Matt Arnold)則是佛里曼時期的光芒隊出身。佛里曼可說子弟兵滿天下，跟過他的管理人員都是各隊搶著要的人才，如今也都攀上高位。

佛里曼在執教領域也相當有眼光，麥登曾三度拿下年度最佳教練，並率領小熊拿下世界大賽冠軍。曾擔任光芒隊七年板凳教練的馬丁尼茲(Dave Martinez)去年也幫助國民隊奪冠。藍鳥隊教頭蒙托(Charlie Montoyo)過去長期擔任光芒小聯盟教練，雙城教頭波德利(Rocco Baldelli)則曾擔任佛里曼的特助，他是去年的年度最佳教練。

雙城總教練波德利去年獲選美聯最佳總教練，他也算是佛里曼的子弟兵。 美聯社資料照片

今年的世界大賽可說處處有佛里曼的影子，他所屬的道奇隊要面對他的前東家光芒，而光芒的總管還是他栽培出來的。要成為一位名符其實的偉大總管還是要有枚冠軍戒指才更具說服力，佛里曼在2017及2018年都有這機會，但卻都不幸遭到偷暗號作弊的球隊給擊敗。今年道奇隊捲土重來，幾天之後就能知道佛里曼能否將人生的最後成就解鎖了。