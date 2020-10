MLB／貝林格肩膀脫臼還在痠 首戰預計正常出賽

道奇隊昨天靠貝林格(Cody Bellinger )在第七局的驚天陽春砲,以4:3力克勇士隊,前進世界大賽,貝林格卻也因為在全壘打慶祝時嗨過頭,撞到右肩脫臼,是否影響世界大賽出賽?總教練羅伯茲(Dave Roberts)表示,貝林格仍然感覺有點痠痛,但預期他明天可以正常出賽。

道奇與勇士昨天決戰第七戰,貝林格在第七局的陽春砲打破3:3局面,他霸氣散步目送球出牆,也在回到本壘後與隊友激情慶祝,卻因為撞得太大力,當場把肩膀撞到脫臼。

貝林格趁局間趕緊到醫護室找隊醫,下個半局仍回到場上守備,全場最後一個出局數也是進入他的手套,但仍可見到他抓著肩膀,表現出不舒服的模樣。

羅伯茲表示,「據我了解,他還有一點痠痛,他的肩膀還有點不固定,如何應對是另一個問題,但我想我們應該會以繃帶固定,我預期他第一戰會在場上。」

Bellinger hurt himself in the celebration? pic.twitter.com/7or9FUUxla