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MLB／貝林格肩膀脫臼還在痠 首戰預計正常出賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
貝林格。法新社
貝林格。法新社

道奇隊昨天靠貝林格（Cody Bellinger ）在第七局的驚天陽春砲，以4：3力克勇士隊，前進世界大賽，貝林格卻也因為在全壘打慶祝時嗨過頭，撞到右肩脫臼，是否影響世界大賽出賽？總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，貝林格仍然感覺有點痠痛，但預期他明天可以正常出賽。

道奇與勇士昨天決戰第七戰，貝林格在第七局的陽春砲打破3：3局面，他霸氣散步目送球出牆，也在回到本壘後與隊友激情慶祝，卻因為撞得太大力，當場把肩膀撞到脫臼。

貝林格趁局間趕緊到醫護室找隊醫，下個半局仍回到場上守備，全場最後一個出局數也是進入他的手套，但仍可見到他抓著肩膀，表現出不舒服的模樣。

羅伯茲表示，「據我了解，他還有一點痠痛，他的肩膀還有點不固定，如何應對是另一個問題，但我想我們應該會以繃帶固定，我預期他第一戰會在場上。」

他指出，貝林格的傷勢預計不會對守備造成影響，「如果有問題，那應該會是揮擊，我現在預設他周二（台灣時間周三）可以正常揮擊，但如果有其他狀況，我們會有其他方案。」

貝林格則表示，他的肩膀脫臼已是老問題，過去就曾遇過幾次，「所以我知道那會是什麼感覺、知道接下來會怎樣，我現在感覺很好。」

貝林格 勇士 羅伯茲

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