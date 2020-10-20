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MLB／道奇派克蕭打頭陣 羅伯茲：他才不是季後賽弱者

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
道奇首戰派出克蕭先發。法新社
道奇首戰派出克蕭先發。法新社

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況 16強全新賽制

道奇隊血戰7場後挺進世界大賽，明天起將與光芒隊進行7戰4制系列賽，道奇宣布將由王牌左投克蕭 （Clayton Kershaw）打頭陣，無畏他在世界大賽的防禦率高達5.40，總教練羅伯茲（Dave Roberts）說克蕭並非季後賽弱者，更該被看見的是，他一再於休息天數不足情況下，依然義無反顧站上賽場。

道奇宣布第一戰交給克蕭，第三戰由布勒（Walker Buehler ）先發，第二戰先不公布；光芒則將首戰交給葛拉斯諾（Tyler Glasnow），第二戰推派史奈爾（Blake Snell）。

布勒在前三輪都為道奇扛下首戰，但他的前一場出賽為18日的國聯冠軍賽第六戰，休息天數不足的情況下，道奇只能另覓人選。將任務交給克蕭，羅伯茲說：「這是完全不需要考慮的事，他過往的戰績只會讓我們對他更有信心。」

羅伯茲表示，克蕭在季後賽的數據，並未顯示他是位弱者，他反而看到克蕭多次在休息天數不足的情況下，義無反顧上場，「我只知道，絕對不會有球隊不想在季後賽把球交給他。」

克蕭在世界大賽的5場出賽（4場先發），共拿下1勝2敗、防禦率5.40，道奇輸掉近三場由他先發的世界大賽。

克蕭當然也很清楚這些不利數據，但他說：「每一年的情況都不同、每一隊都不同，光芒也是和太空人、紅襪不同的球隊，我會像以往一樣做好準備，也很期待能有另一次機會，期望能把任務完成。」

道奇2017年在世界大賽不敵太空人，事後被踢爆太空人違規竊取案號，克蕭是否原本更期待復仇、希望太空人出線？他說：「不能有這樣的想法，光芒是強大的對手，不管是對上誰，贏得世界大賽都會是一件特別的事。」他也強調，「2017年已經過去了，我們不會回過頭再想這件事，我們現在只會專心準備面對光芒。」

光芒葛拉斯諾。法新社
光芒葛拉斯諾。法新社

克蕭 道奇 世界大賽

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