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世界大賽道光大對決 道奇砲火甦醒瞄準金盃

聯合新聞網 / 陳志強
世界大賽首戰將於明早8點開打，兩隊先發投手最有可能由光芒的葛拉斯諾(左)對上道奇的克蕭(右)。 2020 Topps Bunt球員卡
世界大賽首戰將於明早8點開打，兩隊先發投手最有可能由光芒的葛拉斯諾(左)對上道奇的克蕭(右)。 2020 Topps Bunt球員卡

經過近一個月的廝殺，縮水球季的最後兩強終於出爐！繼2003年、2004年後，再度有兩個分區冠軍戰都打滿七場的罕有激烈拉鋸情形，中間沒有休兵日的情形下，光芒道奇都是兵困馬乏的姿態備戰世界大賽。

世界大賽經驗 道奇絕對優勢

道奇和光芒是今年「唯二」40勝的球隊，雙方戰力完整度無庸置疑，儘管道奇近年來屢闖世界大賽卻總與金盃擦肩而過，但四年內三度出現在「終極舞台」，是繼2000年至2003年洋基隊以來的首支強權，值得一提的是上一支如此頻繁叩關世界大賽的國聯隊伍同樣是道奇，發生在1963至1966年間。反觀光芒上次挺進世界大賽已要追溯到2008年，企圖尋求首冠，美聯冠軍賽第七戰大功臣摩頓（Charlie Morton）是少數具備世界大賽經驗的光芒球員，論經驗，道奇有絕對優勢。

四年內三度闖進世界大賽，道奇陣中多數球員都已有豐富的高壓高張力比賽經驗，相對首次打進世界大賽的光芒當然是佔了絕對優勢。 美聯社
四年內三度闖進世界大賽，道奇陣中多數球員都已有豐富的高壓高張力比賽經驗，相對首次打進世界大賽的光芒當然是佔了絕對優勢。 美聯社

世界大賽若打滿七場，會有兩天休兵日，分別是第二戰和第三戰之間、第五戰和第六戰中間，這讓先發投手的登板節奏能獲得喘息，較有餘裕，連帶使得牛棚投手稍加緩解近日燃燒情形，對戰將更加勢均力敵，回歸實力層面。

先發輪值比拚 光芒稍居上風

以輪值而言，光芒稍佔上風，一路艱辛挺過洋基和太空人的打線，見識過大風大浪的光芒投手們能夠鎮定面對甦醒的道奇打線，加上休息天數亦是利多，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）能休息五天後在首戰上陣，他生涯只休四天（或更少）的比賽防禦率是5.21，若休五天以上則是優異的3.57。表定第二戰的史奈爾（Blake Snell）和第三戰摩頓照預計休息天數計算，防禦率也都是3開頭的水準，亞布洛（Ryan Yarbrough）可望扮演奇兵，因為道奇打者們普遍對於「軟左」發揮不佳，根據數據網站，道奇本季對亞布洛這類「軟左」的OPS為0.659，在全大聯盟僅排名中段班（第17名）。而道奇王牌布勒（Walker Buehler）在第六戰用了89球，世界大賽得到中段賽事才亮相（如有需要可能也會扛第七戰），首戰寄望克蕭（Clayton Kershaw）有效壓制，只要注意第三輪打線能讓牛棚適時接手，要從克蕭手中大量取分並非易事。

光芒左投亞布洛這次在季後賽兩場先發表現不錯，不論是在洋基主場或是太空人主場、不論前面有沒有幫他按排一個「假先發」，他都是5局投球只失2分，很有機會成為光芒在世界大賽的奇兵。 美聯社
光芒左投亞布洛這次在季後賽兩場先發表現不錯，不論是在洋基主場或是太空人主場、不論前面有沒有幫他按排一個「假先發」，他都是5局投球只失2分，很有機會成為光芒在世界大賽的奇兵。 美聯社

打擊火力較勁 道奇不容小覷

綜觀打擊，光芒過度依賴菜鳥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的火燙手感，他在美聯冠軍戰的打擊率是3成21，其餘打者合計1成83，落差甚大，且整個季後賽光芒的有71.9%是靠全壘打取分，和例行賽的41.5%相比幾乎翻倍，誠然這不一定是壞事（全壘打取分有效率，畢竟面對強力投手很難安打串連攻勢），但道奇投手群正好是季賽被全壘打率第二低的球隊，尤其世界大賽所在地─遊騎兵主場（Globe Life Field）也不是容易產生全壘打的球場。

光芒外野手阿羅薩雷納(左)和道奇游擊手席格(右)分別以上4轟6打點和5轟11打點拿下聯盟冠軍賽MVP，兩人球棒發燙，但道奇有更多的火力支援。 美聯社
光芒外野手阿羅薩雷納(左)和道奇游擊手席格(右)分別以上4轟6打點和5轟11打點拿下聯盟冠軍賽MVP，兩人球棒發燙，但道奇有更多的火力支援。 美聯社

道奇季後賽平均每場得5.75分，樂勝光芒4.07分，且上壘率亦呈現相當差距（3成55對2成95），貝茲（Mookie Betts）與貝林格（Cody Bellinger）攻守俱佳，其餘打者也都不是省油的燈，可說是一條沒有斷層的打線。

牛棚戰力伯仲之間 道奇近況更好

光芒和道奇的投手都量多質精，成績可圈可點，但道奇在世界大賽能把梅伊（Dustin May）、岡索林（Tony Gonsolin）移往牛棚長中繼，扮演先發投手不穩時的保險，終結者簡森（Kenley Jansen）連三場出賽皆演出三上三下，好球率高，及時回穩讓關鍵可用之兵再添一位；光芒牛棚大將安德森（Nick Anderson）季賽防禦率0.55，季後賽密集使用下近4場登板都有失分，威壓性直線下滑，即便球隊能取得領先，後段局數光芒應該也會製造不少「劇場」。

道奇終結者簡森近來手感恢復，對球隊來說是一大利多，而且他過去在季後賽的眾多痛苦經驗，現成可能成為他再拚冠軍的養份。 美聯社
道奇終結者簡森近來手感恢復，對球隊來說是一大利多，而且他過去在季後賽的眾多痛苦經驗，現成可能成為他再拚冠軍的養份。 美聯社

無論如何，今年球季在四、五月還是充滿令球迷惴惴不安，球員工會與聯盟討論過許多版本、一度面臨可能「整季泡湯」的不確定氛圍，能盼到世界大賽，已是不幸中的大幸，剩下的讓我們且看且珍惜，至少四場、至多七場的決戰！

世界大賽預測戰果：道奇4勝2敗奪冠

道奇 光芒 克蕭 阿羅薩雷納

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