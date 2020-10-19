MLB／有貝茲真好 道奇教頭：2018年有他就能贏紅襪

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

道奇隊從1勝3敗連連挺過背水一戰，今天在國聯冠軍賽第七戰以4：3擊敗勇士隊後，挺進世界大賽，外野手貝茲（Ｍookie Betts）連續三場上演超級美技，總教練羅伯茲（Dave Roberts）對此很感慨，「如果我們2018年有貝茲，我覺得我們會擊敗紅襪。」

道奇登頂國聯冠軍，羅伯茲賽後透過鏡頭向球迷激情喊話，連說了兩次：「今年是屬於我們的一年！」

羅伯茲在記者會上解釋自己激動的原因，「通常我傾向說，我們的目標還沒完成，我們也都很清楚這點，但今年受到疫情影響，家人無法陪伴在球員身邊，社會上也發生幾起平權爭議，而有了太多犧牲。」

道奇完成不可思議的逆襲，代打敲出追平轟的赫南德茲（Enrique Hernandez）說：「這過程比我們想像的更難，但我很高興我們挺了過來，從1勝3敗逆轉贏下系列賽，這是我永遠無法忘記的。」但他也強調，道奇還有更大的目標還沒完成。

道奇2017和2018年都在世界大賽失望而歸，今年將繼續尋求自1988年後首嘗金盃滋味，軍藥庫裡多了新武器，就是在系列賽連連上演精彩美技，為道奇一再守下分數的外野手貝茲。