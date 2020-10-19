MLB／沒收全壘打太重要 貝茲：道奇贏球就是我的DNA

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

道奇外野手貝茲（Mookie Betts）用他的手套證明自己的價值，在國聯冠軍賽美技連連，今天又在第七戰為道奇守下巨大的一分，幫助球隊以4：3力克勇士隊，道奇前進世界大賽，而他賽後表示，「所有關於道奇贏球的事，都存在我的DNA裡。」

勇士此役兩度取得領先，原有機會在第五局擴大領先，弗里曼（Freddie Freeman）敲出右外野深遠飛球，直朝全壘打牆而去，但貝茲再度在右外野展現五星級守備，精準地在牆邊跳接將球收進手套，沒收一發全壘打，將比分凍結在1分差。

道奇隨後在第六局靠赫南德茲（Enrique Hernandez）陽春砲追平，第七局貝林格（Cody Bellinger）的陽春砲再超前，最終就以1分差險勝，更顯得貝茲沒收這發全壘打有多巨大。

貝茲今年7月剛與道奇完成12年續約，他表示，「所有關於道奇贏球的事，都存在我的DNA裡，這是我選擇留在這裡的原因。」

貝茲連續三場演出超狂美技，若要他自己評價，他說今晚沒收全壘打是他心目中的第一名，也是最喜歡一球，但以重要性而言，第六戰接殺歐蘇納（Marcell Ozuna）的球更重要。

貝茲感性提到，今年因為疫情成為很特別的一年，「我知道我們這段時間無法跟家人在一起，但我感覺這支球隊就是家人，我們花了很多時間在一起，在飯店裡、在球場上，沒有人對彼此感到厭倦，我們總是一起笑著、一起打鬧，我找不到更好的團隊稱之為家人了。」