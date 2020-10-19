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MLB／全壘打慶祝撞到右肩脫臼 貝林格：下次用左手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
貝林格(右)傳出與隊友慶祝時受傷。法新社
貝林格(右)傳出與隊友慶祝時受傷。法新社

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

道奇今天在國聯冠軍賽第七戰以4：3擊敗勇士隊，近4年第3度挺進世界大賽，貝林格（Cody Bellinger）第七局敲出超前比分的陽春砲，成為致勝英雄，但他在開轟後與隊友激情慶祝，卻因太過激情而撞傷右肩，下個半局上場守備還抓著肩膀，樂極生悲的情節引起討論，

道奇此役兩度落後，因為兩個纏鬥8球的打席扭轉戰局，先是第六局赫南德茲（Enrique Hernandez）代打敲出陽春砲，追平3：3平手，第七局輪到貝林格當英雄，面對勇士後援投手馬丁（Chris Martin），頻頻破壞成界外，直到第8球送出右外野全壘打牆外。

貝林格霸氣散步目送球出牆，回到本壘後與隊友忘情慶祝，以上臂與隊友慶祝，隨後就被鏡頭捕捉到他疑似右肩脫臼的畫面，直到下個半局上場守備，都還抓著肩膀。

貝林格賽後表示，「我和Kike撞得太大力了，造成我的肩膀脫臼，我去了醫護室一趟，他們幫我喬了回去，所以我可以回到場上守備。」他表示，自己的肩膀只是輕微受傷、沒有什麼大礙，還開玩笑說：「我下次要用左手，我絕對不會讓左手脫臼。」

貝林格 勇士 道奇

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