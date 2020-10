MLB／全壘打慶祝撞到右肩脫臼 貝林格：下次用左手

2020 MLB世界大賽賽程&最新戰況

道奇今天在國聯冠軍賽第七戰以4:3擊敗勇士隊,近4年第3度挺進世界大賽,貝林格(Cody Bellinger)第七局敲出超前比分的陽春砲,成為致勝英雄,但他在開轟後與隊友激情慶祝,卻因太過激情而撞傷右肩,下個半局上場守備還抓著肩膀,樂極生悲的情節引起討論,

道奇此役兩度落後,因為兩個纏鬥8球的打席扭轉戰局,先是第六局赫南德茲(Enrique Hernandez)代打敲出陽春砲,追平3:3平手,第七局輪到貝林格當英雄,面對勇士後援投手馬丁(Chris Martin),頻頻破壞成界外,直到第8球送出右外野全壘打牆外。

貝林格霸氣散步目送球出牆,回到本壘後與隊友忘情慶祝,以上臂與隊友慶祝,隨後就被鏡頭捕捉到他疑似右肩脫臼的畫面,直到下個半局上場守備,都還抓著肩膀。

貝林格賽後表示,「我和Kike撞得太大力了,造成我的肩膀脫臼,我去了醫護室一趟,他們幫我喬了回去,所以我可以回到場上守備。」他表示,自己的肩膀只是輕微受傷、沒有什麼大礙,還開玩笑說:「我下次要用左手,我絕對不會讓左手脫臼。」

Bellinger hurt himself in the celebration? pic.twitter.com/7or9FUUxla