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MLB／全壘打慶祝撞到右肩脫臼 貝林格：下次用左手
道奇今天在國聯冠軍賽第七戰以4：3擊敗勇士隊，近4年第3度挺進世界大賽，貝林格（Cody Bellinger）第七局敲出超前比分的陽春砲，成為致勝英雄，但他在開轟後與隊友激情慶祝，卻因太過激情而撞傷右肩，下個半局上場守備還抓著肩膀，樂極生悲的情節引起討論，
道奇此役兩度落後，因為兩個纏鬥8球的打席扭轉戰局，先是第六局赫南德茲（Enrique Hernandez）代打敲出陽春砲，追平3：3平手，第七局輪到貝林格當英雄，面對勇士後援投手馬丁（Chris Martin），頻頻破壞成界外，直到第8球送出右外野全壘打牆外。
貝林格霸氣散步目送球出牆，回到本壘後與隊友忘情慶祝，以上臂與隊友慶祝，隨後就被鏡頭捕捉到他疑似右肩脫臼的畫面，直到下個半局上場守備，都還抓著肩膀。
貝林格賽後表示，「我和Kike撞得太大力了，造成我的肩膀脫臼，我去了醫護室一趟，他們幫我喬了回去，所以我可以回到場上守備。」他表示，自己的肩膀只是輕微受傷、沒有什麼大礙，還開玩笑說：「我下次要用左手，我絕對不會讓左手脫臼。」
Bellinger hurt himself in the celebration? pic.twitter.com/7or9FUUxla— Jomboy (@Jomboy_) October 19, 2020
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