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MLB／貝林格霸氣敲致勝轟 送道奇進世界大賽
道奇與勇士隊決戰國聯冠軍賽第七戰，貝林格（Cody Bellinger）第七局纏鬥8球，敲出超前比分的陽春砲，霸氣散步目送球出牆，道奇靠這一轟以4：3擊敗勇士，近4年第3度挺進世界大賽，將與光芒隊爭冠，兩聯盟都由第一種子撐到最後。
勇士由安德森（Ian Anderson）先發，道奇交給梅伊（Dustin May），寫下大聯盟季後賽史上第一次在一戰定生死的比賽裡，雙方先發投手都是菜鳥。
梅伊實為執行假先發任務，首局開賽就投2保送，歐蘇納（Marcell Ozuna）以安打為勇士先搶下1分，第二局起岡索林（Tony Gonsolin）接手，第1打席、第3球就被史旺森（Dansby Swanson）敲出陽春砲。
道奇第三局在兩出局後，連兩人上壘，史密斯（Will Smith）敲出安打、帶有2分打點，一度追平。
勇士在四局上再次打回超前分，但跑壘發生失誤，史旺森在本壘前遭到夾殺，萊利（Austin Riley）也在三壘遭觸殺出局，大好形勢毀在雙殺，僅握有1分領先在手，也果然不夠花，赫南德茲（Enrique Hernandez）在六局下代打敲出陽春砲，兩隊回到3：3平手。
貝林格在第七局扮演英雄，勇士後援投手馬丁（Chris Martin）該局的3個出局數都用三振拿下，卻栽在貝林格一棒，雙方對決8球，貝林格頻頻破壞成界外球，最終敲出右外野全壘打牆外，成為決定比賽勝負的一轟。
道奇在這波系列賽一度陷於1勝3敗落後，連連挺過背水一戰，此役也克服兩度落後，最終晉級世界大賽，將尋求1988年後的首座世界大賽冠軍。
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