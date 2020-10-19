太空人雖展現奮戰韌性 想洗刷污名不如立即重建

當看到光芒右外野手馬格特（Manuel Margot）接住最後一球，確定淘汰太空人進軍世界大賽時，相信不少球迷都鬆了一口氣。畢竟如果讓如同過街老鼠的太空人演出絕地大反攻甚至真的抱回冠軍，等於狠狠打臉其他球隊以及他們的球迷，證明即使沒作弊，其他球隊照樣拿太空人沒皮條。當然這也會令他們更加令人咬牙切齒——因為明明有如此堅強的實力，太空人卻偏要作弊，搞出這場嚴重傷害整個棒球界的偷暗號風波。

雖說「哀兵必勝」這句話套在太空人身上不算恰當，但他們確實是以哀兵的心情面對這一季。從醜聞引爆、GM跟教練被開除開始，他們一路以半殘陣容打完這個雖說只有73場（60場例行賽、13場季後賽），對他們來說卻格外漫長的一季。前幾年幫助他們挺進世界大賽以至於奪冠的主力包括王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）、新人王砲手艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、去年的救援王歐蘇納（Roberto Osuna）、牛棚要角戴文斯基（Chris Devenski ）以及四號先發皮卡克（Brad Peacock）全都因傷整季報銷。再加上另一張王牌柯爾（Gerrit Cole）離隊，讓新上任的太空人GM及總教練貝克（Dusty Baker）這幾個月裡都為了投手調度忙得焦頭爛額。

如果不是王牌投手韋蘭德本季只投1場後就報銷，太空人今年球季應該不會打得這麼辛苦。 歐新社資料照片

投手殘破至此，而醜聞事件的主角——亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）、布萊格曼（Alex Bregman）、史布林格（George Springer）及瑞迪克（Josh Reddick）這五人則成了球迷與媒體矚目的焦點。所有人都等著看他們沒暗號可聽後會打得多爛的好戲。果不其然除了史布林格外，尤其前三名主力中的主力表現都跟去年判若兩人。三屆打擊王亞土維更成了OPS只有.629（全聯盟倒數第九），戰爭指數WAR甚至是負（-0.4）的笑柄。

儘管太空人最後只打出連五成都不到的29勝31敗，全無過去三季年年勝場破百的意氣風發。拜大聯盟因應疫情搞出的季後賽增額到16隊之賜（說穿了還是為了賺錢），太空人依然吊車尾進季後賽，而且還越戰越勇像隻打不死的小強般連續四年打進美聯冠軍賽（史上第三多）。甚至在0勝3敗的絕對劣勢下差點演出媲美2004年「破魔」紅襪的大逆轉。如果不是亞土維在美聯冠軍賽關鍵時刻頻頻失誤，光芒老將摩頓（Charlie Morton）最後一戰把關，再加上超級新人兼美冠MVP阿羅薩雷納（Randy Arozarena）一棒定江山，恐怕太空人還會像恐怖片裡死而不僵的大魔頭般繼續讓球迷心驚肉跳。

太空人二壘手亞土維在季後賽打擊突然恢復過去的高水準表現，但可惜在美聯冠軍賽二、三戰可能因為壓力太大，竟然出現3次致命失誤。 美聯社

無論如何，你不得不佩服太空人死纏爛打的無比韌性。雖說柯瑞亞閉不上的大嘴巴依舊令人生厭，但他在美聯冠軍賽第五戰擊出的再見全壘打無疑是貨真價實。更可貴的是，不曾參與作弊事件的太空人投手們，尤其是在眾多主力受傷後臨危受命肩負重任的菜鳥及年輕投手，才是太空人這一季能走得這麼遠的主因。其中年僅26歲的先發投手瓦德茲（Framber Valdez）主投四場季後賽，24局狂飆26次三振只失五分拿下寶貴的三勝無疑是最大功臣。菜鳥哈維耶（Cristian Javier）、二年級的尤奎迪（Jose Urquidy）同樣功不可沒。貝克甚至在瀕臨淘汰邊緣的美聯冠軍賽第五戰一連派出五名菜鳥投手接力登板，太空人才得以跟光芒鏖戰到最後。

同時貝克也是這群球員背後最大的無名功臣。這位一月底才緊急接班擔任救火隊的老教頭心知肚明他扮演的是一個吃力不討好的角色。明明未參與作弊，卻得幫這群初識的子弟兵擋子彈。而且在眾多球員受傷外加疫情造成調度異常困難的情況下，年屆不惑的老貝克硬是把這群殘兵敗將帶進美聯冠軍賽，成為史上第一位帶領五隻不同球隊打進季後賽的總教練。相信對這位曾多次錯失冠軍、早年因為操投手頗致苛評的老教頭來說是別有一番滋味在心頭。

太空人總教練貝克不愧是3度國聯最佳總教練，他本季接手殘敗的太空人後，屢屢出現驚奇的調度，讓球隊在傷兵滿滿以及罵聲連連的壓力下，還能一路挺進到美聯冠軍賽G7才下車！ 美聯社

無論這一仗是否美好，太空人都已經打過。面對百廢待舉的將來，仍有許多課題正等待他們去解決。首先三位先發外野手史布林格、瑞迪克及布蘭特利（Michael Brantley）都在這一季結束後成為自由球員，除了瑞迪克可能走人外，如何留下前兩位成了首要之務。其次由於去動韌帶重建手術的韋蘭德不但明年無法出賽，球季結束後也將成為自由球員，而去年才交易來即將滿37歲的另一位賽揚名投葛蘭基（Zack Greinke）同樣「年事已高」。再加上除了前面提到的瓦德茲外，尤奎迪、這次季後賽的另一大功臣麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）及眾多後援投手無一不是傷痕累累。因此如何補強投手顯然會是太空人今年冬天的當務之急。

然而最大的問題還是同樣因偷暗號醜聞而臭名在外的太空人老闆克蘭（Jim Crane）是否還肯花錢跟史布林格等人續約，以及願意投入多少資源做補強。畢竟在疫情打亂一切，全球人心惶惶的氣氛下，所有老闆都緊盯著今年因球季縮水及觀眾無法進場帶來的巨大赤字，想要他們再掏錢恐怕是難上加難。尤其太空人既已如此惡名昭彰，倒還不如趁此機會大破大立，將明年球季結束後也將成為自由球員、還有交易價值的柯瑞亞等人交易出去，改以未涉入作弊事件的年輕投手及打者艾瓦瑞茲、塔克（Kyle Tucker）為基石開始重建，或許才是更好的作法。

太空人外野手塔克(左)與過去的暗號門事件無關，本季展現不錯的長程火力，將是球隊未來可以倚重的年輕好手。 美聯社

目前太空人仍有著不錯的體質，又沒有長年強隊常見的薪資包袱。只要不亂花錢走冤枉路，即便立馬開始重建，迅速重返競爭者之列的機會絕對不小。而且將參與作弊的球員交易出去重新開始，也有利於他們擺脫醜聞的惡名。但無論如何，這個污名顯然還會繼續跟著太空人很長一段時間。唯有像這一季一樣繼續奮戰不懈，長久的未來方有可能洗刷他們的恥辱。