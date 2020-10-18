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MLB／太空人未上演大逆轉 教頭：我們會再回來
太空人隊從0勝3敗的絕境中，將美聯冠軍賽逼進了第7戰，史上第2次有球隊辦到這項任務，雖然今天以2：4敗給光芒遭淘汰，總教練貝克（Dusty Baker）仍說：「我以他們為傲。」
「他們都很痛苦。」貝克說：「當你只差一場就能進入世界大賽，這感覺真的痛苦，我很以這些傢伙為傲，因為沒人期待我們能夠打到這裡。」
這是貝克執教生涯第7次輸掉「晉級或出局」的比賽，回憶這些戰役，也讓他想起今年過世的好友摩根（Joe Morgan）、索羅門（Jimmie Lee Solomon），「跟失去勝利相比，這些是更沉痛的失去，沒人比我更想贏球，不過我無法再見到他們。」
太空人隊無法複製2004年紅襪隊的「輸3贏4」逆轉秀，貝克說：「這很挫折，不過他們奮戰過了，他們奮戰到最後一刻，很多人甚至沒能打進季後賽，這支球隊有著一堆鬥士，充滿了毅力及韌性，可以確定的是，我們明年還會再回來。」
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