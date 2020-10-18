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MLB／阿羅薩雷納奪美聯冠軍賽MVP 教頭大讚安定感
今年大聯盟季後賽開打前，光芒隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的名字恐怕不算太多人認識，他以季後賽7轟打破菜鳥紀錄，美聯冠軍賽敲出4轟，拿下系列賽MVP，正式打響名號。
隊友基爾邁爾（Kevin Kiermaier）就說：「坐在這邊看著這群球員，我們沒有什麼家喻戶曉的明星，但同時，他們也正在打響自己的名號。」
光芒今天在關鍵第7戰以4：2擊敗太空人隊，阿羅薩雷納在首局轟出的2分砲是勝利打點，也是個人季後賽的第7轟，超越前輩隆戈利亞（Evan Longoria）在2008年所創下的新人季後賽最多轟紀錄。
光芒總教練凱許（Kevin Cash）說：「阿羅薩雷納，我沒有話可以形容他的表現，還有他在季後賽的重要性，在關鍵時刻有他拿著球棒上場，我想讓許多在休息區的人都有安定感，至少我是如此。」
光芒繼2008年後再次拿下美聯冠軍，賽後獲選MVP的阿羅薩雷納說：「我不會說我在爭取MVP，我只是努力為球隊做出貢獻，只要能幫助球隊贏球。」
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