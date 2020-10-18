MLB／度過滿壘危機 道奇布勒：關鍵是心跳

季後賽、對勇士、第2局滿壘，道奇隊先發投手布勒（Walker Buehler）對這個場景似曾相識，不過今天在國聯冠軍賽第6戰，他用火球連發解圍，未讓被敲滿貫砲的往事再度上演，最終6局無失分的表現，拿下勝投。

道奇隊今天以3：1擊敗勇士隊，將戰績扳平為3勝3敗，兩隊要到明天的關鍵第7戰才能決定世界大賽晉級資格，布勒先發6局無失分的成績，為球隊續命。

布勒總計送出6次三振，沒有保送，不過被敲7支安打，其中3支集中在第2局，也形成滿壘、無人出局的危機，布勒用3顆98哩的速球三振掉萊利（Austin Riley），99.7哩的速球三振馬卡基斯（Nick Markakis），最後讓帕奇（Cristian Pache）敲出滾地出局。

看布勒度過危機，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他不會慌張，而且享受這樣的關鍵時刻，偉大的球員會在關鍵時刻，投出一顆顆的好球，而他常常這麼做。」

布勒在2018年菜鳥球季時，曾遇到類似局面，國聯分區系列賽對勇士隊先發，第2局堆滿壘包後，被亞古納（Ronald Acuna Jr.）敲出滿貫砲。

「從錯誤中學習，重點是你的心跳。」布勒也還記得：「要度過這樣的危機，要讓心跳變得緩慢、平穩，我覺得我呼吸很順暢，我知道聽起來很怪，但我感覺很冷靜。」

布勒能夠保持冷靜，也歸功於捕手巴恩斯（Austin Barnes）的幫助，「關鍵時刻有時需要腎上腺素，不過它也會讓你有些失控，老實說我覺得很冷靜，可能是生涯最冷靜的一次，巴恩斯引導我度過，一起抓下出局數。」