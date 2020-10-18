MLB／摩頓關鍵戰就是穩 光芒繼2008年後再闖世界大賽
光芒隊在「晉級」或「出局」的美聯冠軍賽關鍵第七戰，把球交到摩頓（Charlie Morton）手中，他也繳出5.2局無分的表現，幫助球隊以4：2拿下勝利，光芒隊繼2008年後，再度闖入世界大賽。
摩頓對關鍵戰役並不陌生，2017年他曾在美聯冠軍賽、世界大賽第7戰都拿下勝投，加上2019年美聯外卡戰，3次在「晉級」或「出局」的比賽奪勝，已是大聯盟紀錄保持人，今日再添加一勝。
摩頓雖在6局遇到狀況，2出局後留下一、三壘有人局面退場，不過接手的安德森（Nick Anderson）守下危機，摩頓繳出5.2局僅被敲2安無失分的成績，另有6次三振、1次四壞保送。
光芒打線也早早給予支援，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在首局轟出2分砲，以季後賽7轟締造菜鳥新紀錄，朱尼諾（Mike Zunino）也貢獻2分打點，分別是2局下的陽春砲以及6局下的高飛犧牲打。
光芒隊第一次打進世界大賽是在2008年，也是最近一次，當時以1勝4敗輸給費城人隊，之後4次打進季後賽都在美聯分區系列賽止步，而今年他們相隔12年再度進入世界大賽，就等道奇跟勇士隊在國聯冠軍賽第七戰分出勝負。
太空人隊雖然在0勝3敗的劣勢下，連拿3勝，成為史上第2支在「被聽牌」之下逼到第7戰的球隊，不過無法複製2004年紅襪隊的4連勝逆轉劇本。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言