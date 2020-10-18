MLB／首局開轟 阿羅薩雷納季後賽7轟創菜鳥紀錄

美聯冠軍賽打到關鍵第七戰，菜鳥光芒隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）不見生澀感，首局就轟出2分砲，為球隊取得領先，也以季後賽新人7轟寫下大聯盟新紀錄。

1局下面對一壘有人，阿羅薩雷納與麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）纏鬥了5球，面對第6顆97哩的伸卡球，轟出中外野全壘打，很快為球隊取得2：0領先。

這發全壘打是阿羅薩雷納在美聯冠軍賽的第4轟，季後賽的第7轟，超越前輩隆戈利亞（Evan Longoria）在2008年所創下的新人季後賽最多轟紀錄，而距離隆戈利亞創下的光芒隊史季後賽累積全壘打紀錄，阿羅薩雷納也只差2轟。

阿羅薩雷納再敲1轟，就可追平季後賽8轟的聯盟紀錄，由2002年邦茲（Barry Bonds）、2004年貝爾川（Carlos Beltran）與2011年克魯茲（Nelson Cruz）所共同保持。

今年季賽，阿羅薩雷納已經在23場出賽敲出7轟、11分打點的成績，打擊率281，進入季後賽更上一層樓，加上今天這發全壘打，累積21支安打，距離基特（Derek Jeter）在1996年創下的菜鳥季後賽最多安打紀錄，只差1支。