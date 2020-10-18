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MLB／席格開轟、布勒封鎖 道奇隊逼進國聯決勝第七戰
道奇隊在國聯冠軍賽絕地反攻，今天靠著首局2轟、攻下3分，最終以3：1擊敗勇士隊，將系列賽戰績扳平為3勝3敗，把比賽逼進關鍵第7戰，明天才能決定由哪隊拿下世界大賽門票。
比賽在第1局就定調，席格（Corey Seager）在1出局後轟出陽春砲，下一棒透納（Justin Turner）接著開轟，貝林格（Cody Bellinger）又在一二壘有人時敲安，再添1分，開賽就從弗瑞德（Max Fried）手中拿下3分。
席格的陽春砲也是個人在國聯冠軍系列賽的第5發全壘打、第11分打點，都是國聯系列賽最高紀錄，大聯盟紀錄則是2011年美聯冠軍系列賽克魯茲（Nelson Cruz）的6轟、13打點。
道奇隊先發投手布勒（Walker Buehler）投6局，送出6次三振，沒有保送，被敲7安卻力保無失分，甚至在第2局面對被連敲3支安打、無人出局滿壘危機都能化解。
勇士先發投手弗瑞德度過首局亂流後，用生涯新高的109球投完6.2局，就失這3分，卻等不到打線支援吞敗；勇士隊直到7局上才靠著馬卡基斯（Nick Markakis）三壘打加上亞古納（Ronald Acuna Jr.）的二安打，攻下1分。
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