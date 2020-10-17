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MLB／天使左投史凱格斯驟逝 供藥前球隊主管遭訴
前MLB洛杉磯天使公關主管凱伊因為2019年天使投手史凱格斯用藥過量致死一事，被德州大陪審團起訴。
美國德州沃斯堡（Fort Worth）地方法院文件今天顯示，大陪審團以兩項散布強效類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）相關罪名起訴凱伊（Eric Kay）。官員表示，芬太尼與時年27歲的史凱格斯（Tyler Skaggs）之死有關。
起訴書也提到，凱伊和多名其他姓名未曝光的人士共謀，自2017年開始，甚至更早之前，就有散布芬太尼的意圖。
儘管凱伊目前因具結釋放仍是自由身，但其中一項對他的指控，最高可讓他被判無期徒刑，另一項指控最高可使他被判20年徒刑。
史凱格斯是2019年7月1日被發現陳屍在達拉斯郊區一家飯店房間內，天使預定在當地與德州遊騎兵進行4連戰。
驗屍報告列出史凱格斯的死因包括「酒精、芬太尼、氧可酮（oxycodone）中毒」。
凱伊在天使的媒體關係部門工作了24年之久，他在凱格斯驟逝後離開該職務，之後也未再回到球隊。
凱伊在今年8月7日因為散布芬太尼遭到逮捕，但他並未認罪。
天使表示，他們並不知道有任何球隊員工提供鴉片類藥物（opioids）給任何球員。
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