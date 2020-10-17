MLB／史上第一次同名同姓對決 史密斯：菜市場名字啦

道奇隊今天在國聯冠軍賽以7：3擊敗勇士隊，將戰線推進到第六戰，道奇捕手史密斯（Ｗill Smith）在第六局敲出逆轉三分砲，棒打勇士同名同姓的投手史密斯（Will Smith），賽後說起這場空前對決，打者史密斯卻覺得沒什麼，「這就是個菜市場名。」

這是大聯盟史上第一次在季後賽上演同名同姓對決，就成為一次扭轉戰局的關鍵打席，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）被問到，史密斯對上史密斯時，他心中是否有預感會有好事發生？他笑說：「當然有，我一直都站在我們家的史密斯這邊。」

打者史密斯在這個打席先處於球數2好0壞劣勢，最終在第6球開轟，此役演出雙響砲的隊友席格（Corey Seager）說：「那是個很棒的打席，他真的是拚盡了全力。」

史密斯對於同名對決覺得沒什麼，「這就是個菜市場名啊！」他還透露，以前念書時也遇過其他「威爾・史密斯」。

投手史密斯賽後結束投、捕手30分鐘的會議後，也現身視訊記者會受訪，他稱讚此役扛起「假先發」任務的明特（A.J. Minter），演出3局無失分、7K完美好投，「他今晚的表現真的很不可思議，我痛恨我搞砸他的好投。」