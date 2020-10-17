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MLB／史上第一次史密斯打史密斯 三分砲助道奇續命
真的是成也史密斯、敗也史密斯，道奇隊在國聯冠軍賽已無退路，今天在第六局靠史密斯（Will Smith）敲出逆轉三分砲，苦主正好是同名同姓的勇士投手史密斯（Will Smith），道奇終場以7：3擊敗勇士續命，將系列賽追成2勝3敗。
勇士在系列賽先取得3勝1敗「聽牌」，此役又在第一局就先得分，將壓力丟給道奇，弗里曼（Freddie Freeman）先敲二壘打，靠捕逸進占三壘，達諾德（Travis d'Arnaud）以高飛犧牲打送回第1分，帕奇（Cristian Pache）第二局在一、三壘有人時敲出安打，追加分數。
面臨0：2的落後，道奇以全壘打演出逆轉秀，第四局席格（Corey Seager）先敲陽春砲，為道奇首開紀錄。
宿命般的對決發生在第六局，兩人出局、二壘有人時，勇士換上投手史密斯接替，他先保送孟西（Max Muncy），下一棒就遭遇打者史密斯，上演季後賽史上第一次同名同姓對決，打者史密斯從投手史密斯手中敲出逆轉三分砲。
道奇在第七局再灌3分底定勝果，包括席格的兩分砲、單場第二發全壘打出爐。
道奇外野手貝茲（Mookie Betts）也在第三局貢獻重要守備，勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）進占三壘時，史旺森（Dansby Swanson）打向右外野，貝茲快步上前接進手套，接著快傳本壘，主審原本判定歐蘇納安全回壘，道奇提出挑戰後，改判歐蘇納提前離壘，跑回的分數不算。
此役勇士先發投手也有紀錄誕生，明特（A.J. Minter）生涯139場出賽都是後援，初先發就是在季後賽，成為大聯盟史上第一人，而他完美完成交付任務，投3局只被敲出1安打、無失分，送出7次三振。
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