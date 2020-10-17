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MLB／太空人扳平感動教頭 「愛恨隨意，但須尊敬他們」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
太空人總教練貝克（ Dusty Baker）為球隊的逆襲下了註解：「愛我或恨我，但須尊敬他們！」 路透社
太空人總教練貝克（ Dusty Baker）為球隊的逆襲下了註解：「愛我或恨我，但須尊敬他們！」 路透社

太空人隊在美聯冠軍賽一度陷入0勝3敗的絕對劣勢，今天以7：4擊敗光芒隊後，將系列賽扳成3勝3敗，明天兩隊將決戰第七戰。太空人總教練貝克（ Dusty Baker）為球隊的逆襲下了註解，「你必須喜歡這支球隊，也或許有些人覺得討厭吧！但是，我要說的是，至少你必須尊敬這支球隊。」

太空人因違規以電子設備竊取暗號事件成為全民公敵，今年以不到5成勝率、吊車尾進入季後賽，但依然一路挺進，美聯冠軍賽3連敗後3連勝，現在差一步就要完成「輸3贏4」的超級大逆轉。

貝克賽後表示，「這是我生涯最重要的一勝。」當然，他更期待的是明天一戰，「希望我明天可以更快樂。」

貝克表示，「我很感激我們現在有第七戰可打，我想我們讓很多人都變成棒球迷，不管是喜歡我們或討厭我們。」他表示，太空人在絕境中拚了回來，不論支持或討厭，都必須尊敬這支球隊，「我們經歷了許多事情，但這支球隊從未放棄，球員持續努力，不為自己找藉口。」

明天將是貝克第九度在贏家晉級、輸家淘汰的比賽中執掌兵符，超越傳奇教頭考克斯（Bobby Cox），單獨站上史上最多。

光芒 棒球

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