MLB／還沒失分就被換投 史奈爾對教頭調度有意見

光芒今天以4：7不敵太空人，在美聯冠軍賽3連勝後吞下3連敗，遭逼平系列賽，塞揚投手史奈爾（Blake Snell）先發4局用82球，第五局在還未失分的狀況下退場，最終留在壘包上的兩名跑者都兌現成分數，總教練凱許（Kevin Cash）的調度被檢討，史奈爾也覺得失望。

光芒此役在第二局先馳得點，1：0的領先，在第五局遇到麻煩，古瑞爾（Yuli Gurriel）先獲保送上壘，狄亞茲（Aledmys Diaz）補上安打，史奈爾的用球數還在合理範圍，也還沒丟掉分數，但凱許決定換投，鏡頭捕捉到史奈爾退場時不滿，嘴裡念念有詞：「他X的開什麼玩笑！」

光芒換上卡斯提歐（Diego Castillo）後，該局被敲3安打、丟掉4分，2分記在史奈爾帳上，太空人逆轉戰局後，一路領先到終場。

塞揚投手史奈爾（Blake Snell）先發4局用82球，確實有續投的空間。 路透社

凱許表示，當下對於換下史奈爾的想法非常堅定，因為卡斯提歐整季都把自己的工作做得很好，他認為那是個極佳的換投時機，「但看到結局不好，也讓我覺得心痛。」

史奈爾對於這項調度更是沒好話，他表示，當時看到凱許從板凳區走出，他只覺得困惑，「凱許把總教練的工作做得很好，後援投手也是一樣，但我希望我能為球隊投長局數，無法繼續留在場上，我覺得難以認同、也覺得失望。」

史奈爾投4局失2分、承擔敗投，連同此役在內，他在例行賽加季後賽已經連19場先發投不滿6局。