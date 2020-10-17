快訊

「保護傘」餐廳潑糞男汐止遭逮 稱用餐吃壞肚子才起意報復

王永慶女婿簡明仁涉假交易32億 北檢諭令500萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林哲瑄影帝級美技 運動畫刊要基爾邁爾讓個位置

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

富邦悍將隊外野手林哲瑄昨天沒收全壘打後，表現的一臉平靜，全場看到球消失，都以為是全壘打，影帝級的美技躍上多家美國媒體，大聯盟官網寫著，「林哲瑄騙倒了所有人」；運動畫刊還點名光芒的3屆金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier），直指林哲瑄這球才是本周的中外野最佳好球。

這記被悍將隊總教練洪一中評價為「120分的美技」，發生在昨天與統一獅隊之戰的第六局，獅隊潘傑楷打向中外野全壘打牆，林哲瑄躍起接球後表情平靜，轉播單位都已上全壘打字卡，潘傑楷繞完四個壘包才發現，球在林哲瑄手套裡。

大聯盟官網轉貼中職推特影片，分享林哲瑄騙倒全場的美技，也介紹到他的旅美背景，「林哲瑄曾在2012年於紅襪出賽9場，短暫的MLB生涯累積3支安打，他也曾是2008年未來之星明星賽的MVP。」

運動畫刊也報導這則影片，標題為「台灣外野手冷靜的沒收全壘打騙倒全場」，開頭就寫著：「基爾邁爾，讓一下位置，你不再是本周中外野手最佳好球的主人了。」

林哲瑄賽後解釋，因為先前頭部被球打到，有時情緒一上來還是會頭痛，所以才會保持冷靜。

林哲瑄 大聯盟

延伸閱讀

中職／潘傑楷全壘打字卡都上了… 球在林哲瑄手套裡

我是MVP／開轟追平嘆可惜 林哲瑄關鍵戰平常心去拚

中職／暫停未果反開轟 林哲瑄直呼幸運

中職／林哲瑄雙響砲追平 悍將、兄弟握手言和

相關新聞

MLB／我會結束比賽 柯瑞亞預告再見轟成真

強投克蕭昨先發投5局、失4分，讓道奇隊面臨再1敗就淘汰的不利局面；太空人隊靠柯瑞亞的預告再見轟，以4：3擊敗光芒隊，成為...

MLB／克蕭非輸球主因 羅伯茲：我們沒得更多分

道奇隊今天以2：10敗給勇士隊，道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）5局失4分的表現，吞下生涯季後賽第1...

16隊季後賽制明年延續？大聯盟與球員工會大玩角力

一轉眼，時間又來到了10月，猶記棒球季似乎才剛剛揭開序幕，如今確即將進入倒數計時階段。為了因應美國依舊猖狂的新冠疫情，大聯盟特地於本季首創四輪賽事16支球隊方式，試圖想在縮水的2020球季炒起季後賽熱

中職／林哲瑄影帝級美技 運動畫刊要基爾邁爾讓個位置

富邦悍將隊外野手林哲瑄昨天沒收全壘打後，表現的一臉平靜，全場看到球消失，都以為是全壘打，影帝級的美技躍上多家美國媒體，大...

MLB／打擊教練緊急調整 柯瑞亞預告再見轟成功

柯瑞亞（Carlos Correa）的預告再見轟，讓太空人隊在美聯冠軍賽第五戰以4：3擊敗光芒隊，也成為季後賽史上第一支...

MLB／道奇克蕭又落難 歐蘇納雙響砲助勇士隊聽牌

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天又遇到麻煩，6局續投沒能解決出局數，也讓勇士隊有機會攻下6分大局...

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

聯盟冠軍賽開打，勇士將與道奇對決，太空人則要挑戰美聯頭號種子光芒，四隊要爭搶世界大賽門票！

MLB／隔空傳聲 球迷大聲公開嗆太空人

受到疫情影響，大聯盟今年例行賽未開放球迷進場，也讓爆發「偷暗號」事件的太空人隊不用擔心比賽時被球迷叫囂，這片安靜卻在季後...

MLB／柯瑞亞再見轟 太空人逼到第6戰史上第4次

柯瑞亞（Carlos Correa）在9局下的一發陽春砲，幫助太空人隊向對手說再見，連續兩場以4：3擊敗光芒隊，在美聯冠...

MLB／拚輸3贏4大逆轉 太空人亞土維：希望我們成第二隊

大聯盟季後賽進行到美聯、國聯冠軍戰階段，昨天都有球隊開胡，太空人隊靠著史布林格的超前2分砲，以4：3擊敗光芒隊，避免遭到...

MLB／史布林格超前2分砲 太空人隊成功續命

史布林格（George Springer）在5局下的超前2分砲，加上牛棚驚險守成，讓太空人隊以4：3擊敗光芒隊，避免在美...

MLB／單局11分破紀錄 道奇斬斷勇士隊季後賽7連勝

在國聯冠軍賽吞下2連敗，道奇隊今天證明仍有一戰實力，第1局就靠著孟西（Max Muncy）滿貫砲、彼德森（Joc Ped...

熱門新聞

NBA／傳計畫跳出下季合約 朗多恢復自由身求加薪

中職／最尷尬2連戰 猿隊派張喜凱對決德保拉

MLB／道奇克蕭又落難 歐蘇納雙響砲助勇士隊聽牌

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

MLB／柯瑞亞再見轟 太空人逼到第6戰史上第4次

NBA／難忘健康歐登宰制禁區 衛斯特稱他能阻止小球發展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。