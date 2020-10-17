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中職／林哲瑄影帝級美技 運動畫刊要基爾邁爾讓個位置
富邦悍將隊外野手林哲瑄昨天沒收全壘打後，表現的一臉平靜，全場看到球消失，都以為是全壘打，影帝級的美技躍上多家美國媒體，大聯盟官網寫著，「林哲瑄騙倒了所有人」；運動畫刊還點名光芒的3屆金手套外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier），直指林哲瑄這球才是本周的中外野最佳好球。
這記被悍將隊總教練洪一中評價為「120分的美技」，發生在昨天與統一獅隊之戰的第六局，獅隊潘傑楷打向中外野全壘打牆，林哲瑄躍起接球後表情平靜，轉播單位都已上全壘打字卡，潘傑楷繞完四個壘包才發現，球在林哲瑄手套裡。
大聯盟官網轉貼中職推特影片，分享林哲瑄騙倒全場的美技，也介紹到他的旅美背景，「林哲瑄曾在2012年於紅襪出賽9場，短暫的MLB生涯累積3支安打，他也曾是2008年未來之星明星賽的MVP。」
運動畫刊也報導這則影片，標題為「台灣外野手冷靜的沒收全壘打騙倒全場」，開頭就寫著：「基爾邁爾，讓一下位置，你不再是本周中外野手最佳好球的主人了。」
林哲瑄賽後解釋，因為先前頭部被球打到，有時情緒一上來還是會頭痛，所以才會保持冷靜。
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