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MLB／克蕭非輸球主因 羅伯茲：我們沒得更多分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
克蕭季後賽又輸了，吞下隊史最多的12敗，但教頭認為是打線未能得更多分要付比較大責任。 路透社
克蕭季後賽又輸了，吞下隊史最多的12敗，但教頭認為是打線未能得更多分要付比較大責任。 路透社

道奇隊今天以2：10敗給勇士隊，道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）5局失4分的表現，吞下生涯季後賽第12敗，道奇也在國聯冠軍賽處於1勝3敗的不利地位。

克蕭原本是這個系列賽第2戰的先發投手，因背部不適，延後到第4戰登板，5局失4分的表現，承擔敗投，生涯季後賽防禦率也上升到4.31，雖然拿下11勝是隊史紀錄，12敗卻也是最多。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為，對克蕭季後賽表現的批評並非事實，「他在前5局只失1分，給了我們贏球的機會，不過我們卻沒能拿下更多分，甚至早點取得領先。」

而克蕭在6局續投的結果不佳，亞古納（Ronald Acuna Jr.）敲出的內野高彈跳球，剛好越過克蕭頭頂，形成內野安打，又因暴傳上二壘，接下來弗里曼（Freddie Freeman）、歐蘇納（Marcell Ozuna）的二壘打各有1分打點，也把克蕭打退場。

克蕭賽後檢討，若能抓下亞古納這個出局數，或是在面對弗里曼連拿2好球後不要再投內角，結果或許不同，「這就好像骨牌效應，一件事順了，他們就能夠持續打下去。」

打線也未給予克蕭太多支援，相較前一戰打下15分，道奇今天全隊僅敲出3支安打，里歐斯（Edwin Rios）一人包辦2分打點，里歐斯表示：「克蕭登板的時候，你會很想要拿個20分，能夠為他拿越多分越好，很可惜我們今天沒能辦到。」

克蕭 道奇 亞古納

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