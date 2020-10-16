快訊

埔里居家檢疫男子上午突暴斃 消防到場發現已口吐白沫

防新冠肺炎捲土重來 陳時中：11月中旬宣布秋冬專案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／打擊教練緊急調整 柯瑞亞預告再見轟成功

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
柯瑞亞（Carlos Correa）的預告再見轟，讓太空人隊成為季後賽史上第一支比賽面對的第一球、最後一球都開轟的球隊。 法新社
柯瑞亞（Carlos Correa）的預告再見轟，讓太空人隊成為季後賽史上第一支比賽面對的第一球、最後一球都開轟的球隊。 法新社

柯瑞亞（Carlos Correa）的預告再見轟，讓太空人隊在美聯冠軍賽第五戰以4：3擊敗光芒隊，也成為季後賽史上第一支比賽面對的第一球、最後一球都開轟的球隊。

太空人與光芒隊以3：3平手，9局下輪到柯瑞亞上場打擊，他告訴總教練貝克（Dusty Baker）：「再見轟。」貝克回應：「上吧，小子。」結果柯瑞亞從安德森（Nick Anderson）手中敲出中外野全壘打，將戰績追到2勝3敗，延長戰局到第六戰。

「我知道我會結束這場比賽。」柯瑞亞表示：「我的揮棒很協調，感覺節奏也很棒，有信心可以把球打得很遠，我相信我能辦到。」

柯瑞亞今天前兩打席都吞下三振，打擊教練克林特隆（Alex Cintron）立刻帶他到打擊籠，調整肩膀跟手的位置，快速打了10球，接下來柯瑞亞7局敲出飛球被接殺，有點找回感覺，他也要求再練習一次，接下來就是9局的再見轟。

太空人隊今天開賽就由史布林格（George Springer）敲出「首局首打席首球」全壘打，而柯瑞亞轟出再見全壘打，這是季後賽史上第一次出現，同隊敲出首局首打席全壘打、再見全壘打。

貝克表示，如果要討論開局立刻得分，特別是在面對的第一球，「史布林格絕對是王者，我沒看過有人比他做得更好的了。」

光芒

延伸閱讀

MLB／隔空傳聲 球迷大聲公開嗆太空人

MLB／柯瑞亞再見轟 太空人逼到第6戰史上第4次

MLB／拚輸3贏4大逆轉 太空人亞土維：希望我們成第二隊

MLB／史布林格超前2分砲 太空人隊成功續命

相關新聞

MLB／道奇克蕭又落難 歐蘇納雙響砲助勇士隊聽牌

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天又遇到麻煩，6局續投沒能解決出局數，也讓勇士隊有機會攻下6分大局...

MLB／柯瑞亞再見轟 太空人逼到第6戰史上第4次

柯瑞亞（Carlos Correa）在9局下的一發陽春砲，幫助太空人隊向對手說再見，連續兩場以4：3擊敗光芒隊，在美聯冠...

MLB／打擊教練緊急調整 柯瑞亞預告再見轟成功

柯瑞亞（Carlos Correa）的預告再見轟，讓太空人隊在美聯冠軍賽第五戰以4：3擊敗光芒隊，也成為季後賽史上第一支...

MLB／隔空傳聲 球迷大聲公開嗆太空人

受到疫情影響，大聯盟今年例行賽未開放球迷進場，也讓爆發「偷暗號」事件的太空人隊不用擔心比賽時被球迷叫囂，這片安靜卻在季後...

16隊季後賽制明年延續？大聯盟與球員工會大玩角力

一轉眼，時間又來到了10月，猶記棒球季似乎才剛剛揭開序幕，如今確即將進入倒數計時階段。為了因應美國依舊猖狂的新冠疫情，大聯盟特地於本季首創四輪賽事16支球隊方式，試圖想在縮水的2020球季炒起季後賽熱

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

聯盟冠軍賽開打，勇士將與道奇對決，太空人則要挑戰美聯頭號種子光芒，四隊要爭搶世界大賽門票！

MLB／拚輸3贏4大逆轉 太空人亞土維：希望我們成第二隊

大聯盟季後賽進行到美聯、國聯冠軍戰階段，昨天都有球隊開胡，太空人隊靠著史布林格的超前2分砲，以4：3擊敗光芒隊，避免遭到...

MLB／史布林格超前2分砲 太空人隊成功續命

史布林格（George Springer）在5局下的超前2分砲，加上牛棚驚險守成，讓太空人隊以4：3擊敗光芒隊，避免在美...

MLB／單局11分破紀錄 道奇斬斷勇士隊季後賽7連勝

在國聯冠軍賽吞下2連敗，道奇隊今天證明仍有一戰實力，第1局就靠著孟西（Max Muncy）滿貫砲、彼德森（Joc Ped...

MLB／道奇1局上一口氣攻下11分 締造季後賽紀錄

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在德州阿靈頓（Arlington）舉行的國家聯盟冠軍系列賽第3戰，於1局上締造單局進帳...

勇士二連勝別高興太早 系列賽中段考驗才要開始

相信多數人、包括筆者在內，都沒料到國聯冠軍賽前兩戰，竟然全由亞特蘭大勇士拿下。這就是棒球有魅力的地方，即便是例行賽戰績更好、帳面上陣容更加完整全面的球隊，在少少幾場比賽就要定勝負的季後賽，還是很有可能

走過地獄幽谷 亞倫佐瑞沙成光芒天降神兵

「這個人是誰？他打哪來的？」今天大聯盟季後賽開始一週後，這是每個人的問題。古巴飛彈亞倫佐瑞沙(Randy Arozarena)在分區系列戰中連三場從寇爾、賈西亞和田中將大手中敲出全壘打，到美聯冠軍賽第

熱門新聞

中職／下半季戰績近 三隊戰績相同怎麼加賽？

網球／怨聯邦盃調度出差錯 謝淑薇貼文證實無緣東奧

中職／兄弟下半季封王2劇本 仰賴猿隊「助攻」

湖人連霸之路要防勇士 3大妙方能再造紫金王朝

NBA／傳計畫跳出下季合約 朗多恢復自由身求加薪

NBA／戴維斯凱旋而歸返洛城 笑稱兩年內不去迪士尼樂園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。