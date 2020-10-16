MLB／打擊教練緊急調整 柯瑞亞預告再見轟成功

柯瑞亞（Carlos Correa）的預告再見轟，讓太空人隊在美聯冠軍賽第五戰以4：3擊敗光芒隊，也成為季後賽史上第一支比賽面對的第一球、最後一球都開轟的球隊。

太空人與光芒隊以3：3平手，9局下輪到柯瑞亞上場打擊，他告訴總教練貝克（Dusty Baker）：「再見轟。」貝克回應：「上吧，小子。」結果柯瑞亞從安德森（Nick Anderson）手中敲出中外野全壘打，將戰績追到2勝3敗，延長戰局到第六戰。

「我知道我會結束這場比賽。」柯瑞亞表示：「我的揮棒很協調，感覺節奏也很棒，有信心可以把球打得很遠，我相信我能辦到。」

柯瑞亞今天前兩打席都吞下三振，打擊教練克林特隆（Alex Cintron）立刻帶他到打擊籠，調整肩膀跟手的位置，快速打了10球，接下來柯瑞亞7局敲出飛球被接殺，有點找回感覺，他也要求再練習一次，接下來就是9局的再見轟。

太空人隊今天開賽就由史布林格（George Springer）敲出「首局首打席首球」全壘打，而柯瑞亞轟出再見全壘打，這是季後賽史上第一次出現，同隊敲出首局首打席全壘打、再見全壘打。

貝克表示，如果要討論開局立刻得分，特別是在面對的第一球，「史布林格絕對是王者，我沒看過有人比他做得更好的了。」