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MLB／道奇克蕭又落難 歐蘇納雙響砲助勇士隊聽牌

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
克蕭又在季後賽被擊倒，季後賽防禦率4.31是所有超過100局的投手中最差的。 路透社
克蕭又在季後賽被擊倒，季後賽防禦率4.31是所有超過100局的投手中最差的。 路透社

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天又遇到麻煩，6局續投沒能解決出局數，也讓勇士隊有機會攻下6分大局，而歐蘇納單場雙響砲、4打點的演出，帶領勇士隊以10：2擊敗道奇隊，在國聯冠軍賽取得3勝1敗的聽牌優勢。

勇士隊22歲的先發投手威爾森（Bryse Wilson）生涯在大聯盟僅先發過7場，今天季後賽登板初體驗，就繳出先發6局僅被敲1安，失1分的好投，表現力壓克蕭。

勇士後段打擊大爆發擊潰道奇，率先取得聽牌優勢。 路透社
勇士後段打擊大爆發擊潰道奇，率先取得聽牌優勢。 路透社

克蕭在今年之前，生涯季後賽防禦率5.48，戰績9勝11敗，跟例行賽的王牌身手有差距，不過今年季後賽前兩戰都奪勝，對釀酒人繳出8局無失分好投，對教士隊則是6局失3分的優質先發。

今天前5局，克蕭也僅因歐蘇納（Marcell Ozuna）的陽春砲丟掉1分被追平，不料6局上場被連敲3安打，弗里曼（Freddie Freeman）、歐蘇納的二壘打各有1分打點，也讓克蕭提早退場。

換上的葛雷特洛（Brusdar Graterol）也未止血，抓到1出局後被敲3安打，失3分，讓勇士隊單局攻下6分，拉開分差到7：1。

歐蘇納猛打賞且是單賞雙響砲，只差一支三壘安就能演出完全打擊。 路透社
歐蘇納猛打賞且是單賞雙響砲，只差一支三壘安就能演出完全打擊。 路透社

道奇隊雖在7局上追回1分，不過7局下歐蘇納再開轟，一發陽春砲，又回到6分差，8局下弗里曼、歐蘇納的兩支一壘打又各有1分打點。

克蕭最終以5局被敲7安，失4分的成績承擔敗投，前一場單局攻下11分破紀錄的道奇打線，今天僅剩里歐斯（Edwin Rios）一人清醒，一發陽春砲、一支高飛犧牲打，包辦球隊全部打點。

勇士隊22歲的先發投手威爾森力壓克蕭，先發6局只被打1安丟1分。 路透社
勇士隊22歲的先發投手威爾森力壓克蕭，先發6局只被打1安丟1分。 路透社

克蕭 歐蘇納 勇士

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