MLB／隔空傳聲 球迷大聲公開嗆太空人

受到疫情影響，大聯盟今年例行賽未開放球迷進場，也讓爆發「偷暗號」事件的太空人隊不用擔心比賽時被球迷叫囂，這片安靜卻在季後賽被打破，有球迷發揮創意，在大樓陽台上用「大聲公」隔空喊話：「你們這群騙子。」

根據「紐約時報」報導昨晚太空人隊與光芒隊在教士主場進行的美聯冠軍賽第4戰，打到第4局卻可以聽到聲音從球場外傳入，「注意！太空人隊參與偷暗號事件的全體成員，你們全是一群騙子，世界球壇不會忘記你們的違規行為。」

Dude with a megaphone booing the Astros last night:



“I used the Pythagorean theorem to calculate the distance from the balcony to home plate. It’s about 700 feet.”https://t.co/2TNaTrfZdw pic.twitter.com/BHxBA3hLpE — 2020 Astros Shame Tour (@AsteriskTour) October 15, 2020

這名叫做肯特（Tim Kanter）的球迷辦到了多數「反太空人」球迷無法做到的事，就是在比賽進行中正面嗆聲，肯特表示：「如果今年沒有新冠肺炎，太空人應該會聽到上百次這樣的嗆聲。」

出身芝加哥的肯特是白襪隊球迷，不過人在聖地牙哥工作，辦公室的陽台剛好正對教士隊球場，知道太空人打進美聯冠軍賽後，也讓他想到這個點子，向朋友募資買了一個要價200美元（約台幣5757元）的手持式麥克風。

「我的數學老師應該會以我為傲。」肯特說：「我運用畢氏定理算出從陽台到本壘板的距離，大約700呎。」聲音大到二壘手亞土維（Jose Altuve）一度回頭查看，雖然史布林格（George Springer）賽後聲稱未聽到，不過現場記者都聽得十分清楚。