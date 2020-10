MLB／隔空傳聲 球迷大聲公開嗆太空人

受到疫情影響,大聯盟今年例行賽未開放球迷進場,也讓爆發「偷暗號」事件的太空人隊不用擔心比賽時被球迷叫囂,這片安靜卻在季後賽被打破,有球迷發揮創意,在大樓陽台上用「大聲公」隔空喊話:「你們這群騙子。」

根據「紐約時報」報導昨晚太空人隊與光芒隊在教士主場進行的美聯冠軍賽第4戰,打到第4局卻可以聽到聲音從球場外傳入,「注意!太空人隊參與偷暗號事件的全體成員,你們全是一群騙子,世界球壇不會忘記你們的違規行為。」

Dude with a megaphone booing the Astros last night:



“I used the Pythagorean theorem to calculate the distance from the balcony to home plate. It’s about 700 feet.”https://t.co/2TNaTrfZdw pic.twitter.com/BHxBA3hLpE