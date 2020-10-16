快訊

日媒：日本最快本月內決定將福島核廢水排入太平洋

MLB／柯瑞亞再見轟 太空人逼到第6戰史上第4次

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

柯瑞亞（Carlos Correa）在9局下的一發陽春砲，幫助太空人隊向對手說再見，連續兩場以4：3擊敗光芒隊，在美聯冠軍系列賽追到2勝3敗，再度延長戰局。

「我還不想回家。」柯瑞亞說：「我們面對0勝3敗的劣勢，球員們開了一場會，我們都還不想回家，所以我們必須做些什麼，現在來到2勝3敗，我們還有很長的路要走，但這是好的開始。」

太空人隊是季後賽史上第39支在7戰4勝制中陷入0勝3敗的球隊，不過僅僅是其中第4支把比賽逼到第6戰的球隊，不過前面3隊中，有2隊在第6戰出局，唯一打到第7戰的是2004年的紅襪隊，也演出成功晉級的逆轉秀。

史布林格（George Springer）敲出的「首局首打席首球」全壘打，加上布蘭特利（Michael Brantley）3局下的2分打點二壘打，讓太空人早早取得3分，史布林格也將個人季後賽全壘打數推進到19支，獨居隊史第一、並列史上第四。

光芒則靠著勞爾（Brandon Lowe）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的兩發陽春砲追到1分差，8局韓籍野手上崔志萬的全壘打，一棒追平比數。

太空人很快反擊，9局下1出局後，柯瑞亞從安德森（Nick Anderson）手中敲出中外野全壘打，將比賽延長到第6戰。

光芒

延伸閱讀

MLB／史布林格超前2分砲 太空人隊成功續命

MLB／亞土維又失誤 光芒3連勝太空人聽牌

MLB／太空人美聯冠軍賽2連敗 亞圖維兩失誤成關鍵

MLB／馬格特翻牆接殺太精彩 隊友建議出T恤

相關新聞

16隊季後賽制明年延續？大聯盟與球員工會大玩角力

一轉眼，時間又來到了10月，猶記棒球季似乎才剛剛揭開序幕，如今確即將進入倒數計時階段。為了因應美國依舊猖狂的新冠疫情，大聯盟特地於本季首創四輪賽事16支球隊方式，試圖想在縮水的2020球季炒起季後賽熱

MLB／道奇單局11分 血洗勇士

大聯盟季後賽進行到美聯、國聯冠軍戰階段，昨天都有球隊開胡，太空人隊靠著史布林格的超前2分砲，以4：3擊敗光芒隊，避免遭到...

MLB／柯瑞亞再見轟 太空人逼到第6戰史上第4次

柯瑞亞（Carlos Correa）在9局下的一發陽春砲，幫助太空人隊向對手說再見，連續兩場以4：3擊敗光芒隊，在美聯冠...

MLB／史布林格超前2分砲 太空人隊成功續命

史布林格（George Springer）在5局下的超前2分砲，加上牛棚驚險守成，讓太空人隊以4：3擊敗光芒隊，避免在美...

MLB／單局11分破紀錄 道奇斬斷勇士隊季後賽7連勝

在國聯冠軍賽吞下2連敗，道奇隊今天證明仍有一戰實力，第1局就靠著孟西（Max Muncy）滿貫砲、彼德森（Joc Ped...

MLB／道奇1局上一口氣攻下11分 締造季後賽紀錄

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在德州阿靈頓（Arlington）舉行的國家聯盟冠軍系列賽第3戰，於1局上締造單局進帳...

勇士二連勝別高興太早 系列賽中段考驗才要開始

相信多數人、包括筆者在內，都沒料到國聯冠軍賽前兩戰，竟然全由亞特蘭大勇士拿下。這就是棒球有魅力的地方，即便是例行賽戰績更好、帳面上陣容更加完整全面的球隊，在少少幾場比賽就要定勝負的季後賽，還是很有可能

走過地獄幽谷 亞倫佐瑞沙成光芒天降神兵

「這個人是誰？他打哪來的？」今天大聯盟季後賽開始一週後，這是每個人的問題。古巴飛彈亞倫佐瑞沙(Randy Arozarena)在分區系列戰中連三場從寇爾、賈西亞和田中將大手中敲出全壘打，到美聯冠軍賽第

MLB／不開放觀眾進場 葛蘭基就愛這一味

相較於國聯冠軍賽有限度開放觀眾進場，讓勇士與道奇球員都很興奮；美聯冠軍賽卻不同調，仍維持閉門打球，將擔任太空人第四戰先發投手的葛蘭基(Zack Greinke)，對於這點倒是覺得很不錯。 太空人

MLB／2020球季失望收場 洋基老闆親自向球迷道歉

洋基在美聯分區系列賽以2：3遭到光芒淘汰，又是一個讓人失望的球季，老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner )受訪時主動向球迷道歉：「你們值得更好的結果」。 洋基上回拿到世界大賽冠軍是2

MLB／亞土維又失誤 光芒3連勝太空人聽牌

太空人隊二壘手亞土維（Jose Altuve）連兩戰出現要命失誤，今天的傳球失誤直接奉送光芒隊5分大局，也讓太空人隊在美...

MLB／柯蕭背疾道奇被迫換先發 岡索林臨危受命挨打

道奇強投克蕭因背疾臨時缺陣，頂替他的岡索林遭勇士砲轟，包括弗里曼4上的2分砲在內，勇士在他4局投球中攻下5分奠定勝基，最終8比7獲勝，在MLB國聯冠軍賽拿下2連勝。

熱門新聞

NBA／見證快艇慘遭逆轉 達德利：我們當時笑翻了

NBA／隨湖人擊敗熱火奪冠 威特斯不忘嗆聲老東家

NBA／霸氣宣示樂勝27歲自己 35歲詹皇：他只能任我宰割

NBA／嘻哈歌手無愧死忠湖迷身份 秀奪冠刺青更調侃快艇

中職／下半季爭冠有2187種劇本 三隊戰績相同怎麼加賽？

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。