MLB／柯瑞亞再見轟 太空人逼到第6戰史上第4次

柯瑞亞（Carlos Correa）在9局下的一發陽春砲，幫助太空人隊向對手說再見，連續兩場以4：3擊敗光芒隊，在美聯冠軍系列賽追到2勝3敗，再度延長戰局。

「我還不想回家。」柯瑞亞說：「我們面對0勝3敗的劣勢，球員們開了一場會，我們都還不想回家，所以我們必須做些什麼，現在來到2勝3敗，我們還有很長的路要走，但這是好的開始。」

太空人隊是季後賽史上第39支在7戰4勝制中陷入0勝3敗的球隊，不過僅僅是其中第4支把比賽逼到第6戰的球隊，不過前面3隊中，有2隊在第6戰出局，唯一打到第7戰的是2004年的紅襪隊，也演出成功晉級的逆轉秀。

史布林格（George Springer）敲出的「首局首打席首球」全壘打，加上布蘭特利（Michael Brantley）3局下的2分打點二壘打，讓太空人早早取得3分，史布林格也將個人季後賽全壘打數推進到19支，獨居隊史第一、並列史上第四。

光芒則靠著勞爾（Brandon Lowe）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）的兩發陽春砲追到1分差，8局韓籍野手上崔志萬的全壘打，一棒追平比數。

太空人很快反擊，9局下1出局後，柯瑞亞從安德森（Nick Anderson）手中敲出中外野全壘打，將比賽延長到第6戰。