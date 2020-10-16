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16隊季後賽制明年延續？大聯盟與球員工會大玩角力

聯合新聞網 / Dennis
利用電視收看季後賽，熱度令轉播單位與大聯盟官方出乎意料的滿意。 歐新社
利用電視收看季後賽，熱度令轉播單位與大聯盟官方出乎意料的滿意。 歐新社

一轉眼，時間又來到了10月，猶記棒球季似乎才剛剛揭開序幕，如今確即將進入倒數計時階段。為了因應美國依舊猖狂的新冠疫情，大聯盟特地於本季首創四輪賽事16支球隊方式，試圖想在縮水的2020球季炒起季後賽熱度。可是在沒有球迷入場助陣下，季後賽靜悄悄打了兩輪賽事，直到兩聯盟各自冠軍賽。

就算沒有球迷買票入場加持，但是利用電視收看本季第一輪季後賽熱度，可說是令轉播單位與大聯盟官方出乎意料的滿意。2020球季大聯盟首度用第一輪三戰兩勝制方式為季後賽揭開序幕，有別於2012年所啟用外卡驟死戰，美國民眾似乎比較喜歡五戰三勝制選項。

由於新冠疫情因素，這可是大聯盟史上第一次必須在電視轉播上要與其他四大職業賽進行正面對決。在此期間，除了大聯盟季後賽外，NHL季後賽、NBA季後賽、NFL和大學美式足球都一時間粉墨登場，滿足所有體育愛好者。

就算體育賽事滿檔，根據EPSN所提出數字，本季大聯盟首輪賽事平均每場比賽就有183萬美國民眾在家收看。因此大聯盟在四面楚歌下依舊能夠殺出重圍，並掌握住一定收視群，足以證明棒球運動在美國依舊佔有一定的地位。

洋基與印地安人季後賽首戰與擁有川普總統的美國總統大選辯論會強碰，但是依舊能吸引了264萬人打開電視收看，圖為洋基投手柯爾。 法新社
洋基與印地安人季後賽首戰與擁有川普總統的美國總統大選辯論會強碰，但是依舊能吸引了264萬人打開電視收看，圖為洋基投手柯爾。 法新社

值得一提的，本季洋基與印地安人季後賽首戰就與擁有川普總統的美國總統大選辯論會強碰，但是依舊能吸引了264萬人打開電視收看。就連美國總統大選首場辯論會也都無法撼動美國棒球迷觀看柯爾(Gerrit Cole)大戰三冠王畢伯(Shane Bieber)決心。

既然大聯盟新季後賽賽制初試啼聲即受好評，大聯盟與轉播單位則是開始有沿用該項賽制想法。不過這還必須與球員工會在商言商才能有所結果，一般預估如果未來美國疫情仍舊無法控制，那麼在失去票房與周邊收益的情況下，球員工會很有機會同意這項新賽制，好利用增加轉播權利金來填補票房上損失。

由於新制季後賽，一口氣把參賽隊伍加至16隊，超過大聯盟球隊總數一半， 所以今年就連勝率不及5成太空人和釀酒人兩隊都可以藉由季後賽擴編機會，嚐到季後賽的滋味。太空人也趁勢一鼓作氣闖入了美聯冠軍賽，可說是本季季後賽大黑馬。不過，話說回來，過多球隊能夠打入季後賽，未來是否會影響到球隊在花錢簽球員意願，仍須一番的觀察。

大聯盟新季後賽賽制初試啼聲受到好評，大聯盟與轉播單位則是開始有沿用該項賽制想法，不過這還必須與球員工會在商言商才能有所結果。 歐新社
大聯盟新季後賽賽制初試啼聲受到好評，大聯盟與轉播單位則是開始有沿用該項賽制想法，不過這還必須與球員工會在商言商才能有所結果。 歐新社

據說，轉播單位FOX和TBS有意以88億美金價格延長大聯盟轉播權至2028年，這對受到疫情衝擊頗大的大聯盟來說，可是一項利多。但由於球員工會本季季後賽只有5000萬美金保障收益，再加上目前疫情尚未明朗，未來要如和能夠分得更多的轉播權利金，相信將會是接下來工會與資方在新版勞資談判中的重要攻防戰之一。也許大聯盟很有可能在未來會對此擴增名單再做修正，好以爭取自己在談判桌上的籌碼，只是按照現況來說，首輪三戰兩勝制短時間內，有機會成為既定的事實。

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