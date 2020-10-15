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MLB／史布林格超前2分砲 太空人隊成功續命
史布林格（George Springer）在5局下的超前2分砲，加上牛棚驚險守成，讓太空人隊以4：3擊敗光芒隊，避免在美聯冠軍賽遭到橫掃，不過面對1勝3敗的劣勢，就如史布林格賽後受訪所說：「我們已經無路可退了。」
不擔心亞土維（Jose Altuve）傳球失誤再發作，太空人隊今天照常將他排進先發打線，收到好結果，亞土維先在1局下轟出陽春砲，3局下的二壘打又有1分打點，幫助球隊取得2：0領先。
這發全壘打也是亞土維生涯季後賽18轟之中，第7支首局全壘打，成為季後賽史上首局敲出最多轟的球員。
光芒則靠著阿羅薩雷納（Randy Arozarena）表現，在4局上從葛蘭基（Zack Greinke）手中轟出的2分砲追平比數。
不過5局下換史布林格在1出局、一壘有人時，轟出2分砲，再度要回領先，光芒雖然在9局上趁著投了2局的哈維耶（Cristian Javier）不穩，攻下2分，不過普雷斯利（Ryan Pressly）接手收下最後3個出局數。
史布林格與亞土維同場開轟，兩人也持續以季後賽18發全壘打並列隊史最多，大聯盟史上第五名則與曼托（Mickey Mantle）、傑克森（Reggie Jackson）並列。
太空人隊成功續命，史布林格表示：「我們已經無路可退，就是一球一球、一局一局，好好去打。」季後賽史上，7戰4勝制取得3勝0敗的球隊，38次有37次晉級，唯一例外是2004年紅襪隊在美聯冠軍賽對洋基隊演出連贏4場的驚奇大逆轉。
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