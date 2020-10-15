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MLB／單局11分破紀錄 道奇斬斷勇士隊季後賽7連勝
在國聯冠軍賽吞下2連敗，道奇隊今天證明仍有一戰實力，第1局就靠著孟西（Max Muncy）滿貫砲、彼德森（Joc Pederson ）三分砲，單局打下11分，創下季後賽單局得分新紀錄，以15：3大勝，斬斷勇士隊的季後賽7連勝。
1局上道奇隊首名打者貝茲（Mookie Betts）敲出內野安打，裁判原判出局，經挑戰改判，也開啟一連串的得分，接下來席格（Corey Seager）二壘打敲回第1分。
勇士隊取得2出局後，史密斯（Will Smith）又敲二壘打，帶有1分打點，貝林格（Cody Bellinger）選到保送，彼德森轟出三分砲、里歐斯（Edwin Rios）接著開轟，道奇隊至此已拿下6分。
勇士換投後，道奇隊攻勢不止，席格再敲出帶有1分打點的一壘打，隨後又形成滿壘，此時孟西轟出全壘打，將比數拉開到11：0，也讓道奇隊成為史上第一支在季後賽單局敲三轟的球隊。
季後賽單局最多分紀錄都跟勇士隊有關，在2019年之前，原本是1958年密爾瓦基勇士隊創下的單局7分，去年紅雀隊先在國聯分區賽第5戰對勇士隊攻下10分打破，今年道奇隊又從勇士隊身上刷新紀錄。
道奇隊投手烏力亞斯（Julio Urias）完成先發任務，5局被敲3安，僅因帕奇（Cristian Pache）的陽春砲丟掉1分，拿下勝投。
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