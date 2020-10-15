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MLB／道奇1局上一口氣攻下11分 締造季後賽紀錄
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天在德州阿靈頓（Arlington）舉行的國家聯盟冠軍系列賽第3戰，於1局上締造單局進帳11分的季後賽新紀錄。
這場對決亞特蘭大勇士的比賽中，道奇1局上曼西（Max Muncy）轟出4分滿貫砲，皮德森（Joc Pederson）揮出3分全壘打，李歐斯（Edwin Rios）也貢獻一支陽春砲。
曼西自勇士後援投手戴頓（Grant Dayton）轟出全壘打後，讓道奇半局就有3轟，追平另一項聯賽冠軍系列賽紀錄。
這半局32分鐘期間，道奇有14人上場打擊、7支安打、3次保送和一個觸身球。
勇士目前在7戰4勝的國聯冠軍系列賽以2勝0敗領先。
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