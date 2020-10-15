走過地獄幽谷 亞倫佐瑞沙成光芒天降神兵

「這個人是誰？他打哪來的？」今天大聯盟季後賽開始一週後，這是每個人的問題。古巴飛彈亞倫佐瑞沙(Randy Arozarena)在分區系列戰中連三場從寇爾、賈西亞和田中將大手中敲出全壘打，到美聯冠軍賽第三戰後，他的打擊三圍是神鬼級的.429/.474./.886，也是史上第一位在同一年的季後賽有四次猛打賞的菜鳥。隊友吉爾麥爾和葛拉斯諾紛紛說：「他是目前全地表最強的棒球員啊。」這位天降神兵，來自古巴的首都哈瓦那。

阿倫佐瑞沙的初戀其實是足球，但有一次，他足球隊的教練受到請託，帶阿倫佐瑞沙去場棒球賽湊人數，結果他從抓到球棒的那刻起，就如同天生好手般展現光芒，也就此從足球的釘鞋，換成了棒球版的釘鞋。反而是他原本打棒球的弟弟，目前是墨西哥次級足球聯盟的守門員，「原本是他打棒球，我踢足球，」阿倫佐瑞沙笑道，「現在我們角色互換了。」

他的父親Jesus是他生命中最強大的支柱，從沒錯過阿倫佐瑞沙的任何一場比賽。但在2014年，在一次客場的季後賽後，Jesus帶阿倫佐瑞沙去吃飯，結果一盤海鮮讓老爸嚴重過敏，居然沒多久後就過世了。這對年僅19歲的阿倫佐瑞沙是無比的打擊，也讓他成為要扛起家庭重擔的一家之主。當時他是Pinar del Rio的當家二壘手，15次盜壘是全隊最多，3轟也排隊上第三，但當Pinar del Rio打進跨國的加勒比海大賽，要去波多黎各時，球隊卻選擇不帶他去，因為害怕年輕的阿倫佐瑞沙叛逃。這反而讓他開始計劃未來。

亞倫佐瑞沙在遭到對手三振之後還能保持笑容擺個pose，顯示他個性樂觀的一面。 美聯社

「我覺得我被刻意屏棄在外，跟很多前輩一樣，」阿倫佐瑞沙跟大聯盟的光芒隊記者托瑞比歐（Juan Toribio）說，「在古巴，只要你一兩個禮拜陷入低潮，他們就會把你丟一邊，然後把你忘了。但我自己告訴自己，在這個事情發生前，我就要離開這地方。」

19歲的阿倫佐瑞沙告訴媽媽他的脫逃計畫，結果沒想到媽媽居然全力支持，即使這代表他們可能從此天人兩隔，因為在投誠途中，他可能會在海上遇難，就算上了岸，也不一定能安全找到避難所。但他說，這是為他一家人所冒的險，他得去做。在他父親過世後數週，阿倫佐瑞沙就和另外八人坐上了機動小船，往墨西哥奔去。

同樣從古巴叛逃出境的光芒隊友狄亞茲說，在墨西哥灣上，他有看到鯊魚出沒過，阿倫佐瑞沙則說他只有看到海龜和幾群海豚。他幸運地順利上岸，也順利加入墨西哥的提瓦納隊，等待他的身份文件下來，以取得和大聯盟球隊簽約的資格。聖路易紅雀隊從阿倫佐瑞沙在U18的世界杯時就注意到這位揮棒速度奇快的二壘手，雖然當時這支古巴隊人才濟濟，包括現在白襪的羅伯特和孟卡達，還有馬林魚的梅沙（Victor Victor Mesa），以及金鶯的狄亞茲（Yusniel Diaz），阿倫佐瑞沙不是其中最搶眼的，但紅雀還是願意賭看看。

美聯冠軍賽第3戰太空人指定打擊迪亞茲打出右外野一壘安打，阿倫佐瑞沙奮力向前衝刺接球，可惜還是來不及了。 美聯社

等了十五個月，他終於拿到了文件，紅雀馬上就以125萬美金簽下這位21歲的轉職外野手，把他帶到美國。來到另一個陌生的環境，對於還不會說英文的阿倫佐瑞沙來說非常辛苦，原本就不算活潑的他，聽不懂美國隊友的笑話，他常常只能自己一人呆坐，但他堅持用他的球棒幫他說話。2018年紅雀把他拉上3A，但他看似還沒準備好，在89場比賽中就被三振59次，打擊率僅2成32，逼得紅雀又把他送回2A，隔年再上來。事隔一秋，判若兩人，這次的阿倫佐瑞沙可厲害了，在64場比賽中交出3成54打擊率，OPS10成28和12轟的成績，終於贏得上大聯盟的機會。

在2019年的季後賽，阿倫佐瑞沙因為個錯誤的理由，成為棒球界的焦點。他在紅雀在分區系列賽淘汰勇士後，把總教練希特髒字連篇的喊話錄下來po上網，造成網路上一片轟動，但也讓紅雀隊對這個不知輕重的年輕人很感冒。

光芒隊此時表達了興趣，而且願意用農場中最好的左投手李伯拉托（Matthew Liberatore）來換。光芒隊向來以培養小聯盟投手潛力股著稱，願意用有ace潛值，在小聯盟所有左投中排名第六的李伯拉托當籌碼，這可是光芒少見的舉動。

阿倫佐瑞沙在春訓時就讓光芒驚艷，打出四成打擊率，9次保送和3次盜壘，眼看就要擠進開季名單，但在檢測時，他卻測出新冠肺炎陽性，而且超過一個月，他都還是陽性反應，讓他連七月開打前的夏訓都被迫缺席。被隔離的阿倫佐瑞沙只好自求生路，他居然學會了煮雞肉飯，外加每天三百下的伏地挺身。等他終於出關後，阿倫佐瑞沙反而多了15磅的肌肉。在8月30號，光芒把阿倫佐瑞沙叫上大聯盟，開啟了古巴飛彈的射程。

歷經冒險犯難才從古巴逃到美國，歷經千辛萬苦才上得了大聯盟，歷經生死關頭才擺脫新冠肺炎，亞倫佐瑞沙在賽前看著美國國旗時可能是百感交集。 美聯社

從九月起到季後賽，阿倫佐瑞沙的11轟在大聯盟排第二，僅次於勇士隊的杜瓦（13轟），在季後賽的十場比賽，共打了18支安打，在美聯冠軍賽第三戰的第六局五分大局，就是從他的安打帶頭的。這五分得下來，讓光芒隊取得三勝零敗的絕對優勢，再一勝就要打進隊史第二次的世界大賽。

光芒總教練凱許稱讚這位超級菜鳥：「我想他的生涯很快就會讓人們開始不再問『這傢伙是誰？』他會讓大家看到他就是這麼穩這麼強。他是個特別的球員，已經展現給我們他做大事的能力。」隊友現在也超愛他，你看看他在淘汰洋基後，和隊友菲利普斯尬舞的畫面。

這就是阿倫佐瑞沙，我們今年見識了這位巨星的誕生。