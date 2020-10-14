MLB／不開放觀眾進場 葛蘭基就愛這一味

相較於國聯冠軍賽有限度開放觀眾進場，讓勇士與道奇球員都很興奮；美聯冠軍賽卻不同調，仍維持閉門打球，將擔任太空人第四戰先發投手的葛蘭基(Zack Greinke)，對於這點倒是覺得很不錯。

太空人今日又以2：5輸給光芒，系列賽陷入0：3絕對劣勢，不能再輸的第四戰推出「憂鬱塞揚」葛蘭基登板先發，第四戰賽前被問到美聯不開放觀眾進場的看法，向來獨來獨往的他答案也不讓人意外：「在比賽中我不太會注意球迷，但熱身時和賽前練習時會，對我來說觀眾席上沒球迷很不錯，雖然多數人喜歡有觀眾，不過當比賽開打後，對我來說都一樣。」

葛蘭基進一步解釋，因為他還是不習慣和球迷互動，「沒有觀眾就不會有人找你拍照、要簽名等等，我實在不喜歡這些事，很多球員覺得有趣，但這真的不是我的菜。」

葛蘭基在2013年春訓時曾透露自己有社交恐懼症，且從高中時就深受困擾，但接受治療後已沒有這問題，今日也沒有提到此症狀，就是單純不愛觀眾進場。