勇士二連勝別高興太早 系列賽中段考驗才要開始

相信多數人、包括筆者在內，都沒料到國聯冠軍賽前兩戰，竟然全由亞特蘭大勇士拿下。這就是棒球有魅力的地方，即便是例行賽戰績更好、帳面上陣容更加完整全面的球隊，在少少幾場比賽就要定勝負的季後賽，還是很有可能輸給實力居下風的隊伍，因為短期的系列賽裡，摻雜著太多運氣因素和意料之外的事件。這也是棒球有趣的地方，否則如果賽事走向大都照著預測數據和戰前分析走，那該多無聊？

今年例行賽，洛杉磯道奇毫無疑問是全聯盟戰力和表現最佳的隊伍，在60場比賽內就打出43勝17敗、得失分差正136的超群戰果，這甚至可說是歷史上最佳的開季前60戰戰績之一（史上最佳開季前60戰戰績為1912年紐約巨人隊的48勝11敗1和）。來到季後賽，道奇順利以二連勝橫掃靠季後賽賽制擴編而僥倖擠進十月棒球的釀酒人，再以非常具有說服力的姿態三連勝今年異軍突起的教士，挺進國聯冠軍賽。不過系列賽開打兩場，卻是例行賽距離他們有八場勝差的勇士，取得了兩勝零敗的領先。

道奇在例行賽打出全聯盟最佳的43勝17敗、.717勝率，在季後賽5連勝淘汰了釀酒人和教士，一路強勢過關斬將，但想不到在國聯冠軍戰卻連挨了勇士兩記悶拳。 美聯社

根據過去季後賽的歷史，在七戰四勝制系列賽前兩戰取得二連勝的隊伍，最後贏得系列賽的機率高達85％（85次中有72次最終贏得系列賽），而且自2004年美聯冠軍賽逆轉洋基的紅襪（紅襪當年先輸三場，然後四連勝逆轉洋基）之後，就再也沒有球隊在七戰四勝制的季後系列賽中先輸兩場，最終逆轉搶下系列賽了。從2004年的美聯冠軍賽到現在，所有在七戰四勝制季後系列賽取得二連勝的隊伍，已經獲得了系列賽22連勝，可見近16年來，只要球隊在七戰四勝制系列賽拔得頭籌，先拿兩勝，幾乎就等同拿到了贏得系列賽的門票。這個近期的歷史趨勢，對道奇而言相當不利。

勇士也因此成了大聯盟史上第四支，以七連勝展開一個年度季後賽的勁旅，前三支分別是1976年有「大紅機器」之稱並奪得世界大賽二連霸的辛辛那提紅人、2007年闖進世界大賽的科羅拉多落磯、2014年也打進秋季經典賽事的堪薩斯皇家。當然，要在季後賽七連勝，是從1969年季後賽擴增到兩輪之後（1969年季後賽都只有一輪世界大賽），才有可能發生的事情；不過根據歷史記錄，只要能在季後賽前七戰都贏球，就是挺進世界大賽的保證。勇士目前在季後賽前七戰的得失分差達到正24分，這個數字亦追平史上次佳，僅次於1960年洋基隊在該年世界大賽七戰的正28分。

勇士在今年季後賽前7戰投手表現穩定，打擊火力卻是異常兇猛，在前5戰表現較失常的一壘手弗里曼到了國聯冠軍賽也連2場開轟。 美聯社

筆者在上週談勇士陣容在季後賽的優劣勢時就提到：「從勇士隊今年的陣型來看，他們要在季後賽過關斬將的方法，就是要先聲奪人，把系列賽前兩戰由頭兩號先發（弗里德（Max Fried）、安德森（Ian Anderson））負責的場次搶下來，系列賽後半段再靠強大的牛棚去彌補先發深度的不足，盡可能從中獲取勝利。換言之，他們在面對紅人系列賽所產出的結果，就是還算不錯的晉級模板。」之所以會這樣說，是因為他們的先發深度不是很足夠，在前兩號之後，不管是萊特（Kyle Wright）還是威爾森（Bryse Wilson）都難以令人放心。

勇士果然又再次於這個系列賽做到這點，第一戰弗里德拿出王牌架式，主投六局飆出九次三振、只被打四支零星安打掉一分，道奇打者對他的滑球和曲球總共揮棒18次，卻落空了八次之多，揮空率達到44.4％，可見弗里德確實壓制力十足；第二戰的安德森雖然投出多達五次保送，但也只讓全聯盟最猛的打線之一僅擠出一支安打，主投四局無失分，並帶著領先，把贏球的機會交給牛棚守住。安德森成為繼1905年的名人堂球星麥修森（Christy Mathewson）之後，第一位在季後賽生涯前三次至少四局的登板，都沒有失分的投手。今年才首次完成大聯盟初亮相的安德森，來到季後賽持續發揮初生之犢不畏虎的氣勢，連續三個系列賽都投出佳績，合計15.2局投球沒有失分、送出22次之餘只被打6支安打。

勇士王牌投手弗里德(左一)和兩位菜鳥投安德森(右二)、萊特(右一)在今年季後賽都有優異的表現，捕手達諾德(左二)功不可沒，但接下來還要再延續之前的戰果恐怕就沒有那麼容易了。 美聯社

除了前兩號先發如勇士劇本安排的拿出好表現，他們巨砲如雲的打線也打出了強勁砲火。首戰雙方一比一的僵局維持到九局上才被打破，靠的是萊利（Austin Riley）石破天驚的一棒，而後的艾爾比斯（Ozzie Albies）再補上一發兩分砲鎖定勝利；此外，可別忘了主砲弗里曼（Freddie Freeman）在第一局對布勒（Walker Buehler）揮出的陽春砲。總結首戰，勇士五分得分有四分都靠全壘打所得，非常符合他們在例行賽得分的調性（例行賽勇士有高達48.4％的得分都靠全壘打，比聯盟平均44.4％高出許多）。來到第二戰，弗里曼和艾爾比斯持續開轟，維持住他們的長程砲火，而且全隊揮出10支安打、選到七次保送，在在顯示斧頭幫的打線完全在狀況內，有把選球耐性、失投球的掌握度發揮出來。

勇士的運氣也不錯，對手道奇在第二戰賽前出現投手戰力的折損。藍白軍在賽前才臨時傳出消息，原本安排的主力王牌克蕭（Clayton Kershaw）因背部有傷而無法出賽，得由他們的第五號先發投手岡索林（Tony Gonsolin）接替先發任務。岡索林在例行賽的投球數據其實不會跟克蕭的水準差太遠，甚至從投手獨立防禦率FIP的角度來看，岡索林的表現還比克蕭好（2.29對3.31），足見岡索林在抑制全壘打的表現上，優於克蕭；然而，季後賽是完全不一樣的場域，第二戰賽前已經17天沒出賽的岡索林，生涯從未在十月棒球的大場面投過球，大賽經驗趨近於零，而且他今年也沒有被勇士這條強悍的打線考驗過，所以由他臨時接替季後賽前兩輪投得很不錯的克蕭，對於勇士來說，自然是一個氣勢上、戰力上的利多。

道奇王牌投手克蕭(左)臨時出現受傷狀況，第二戰無法上場先發，否則應該是有機會贏球。 美聯社

不過道奇這方亦不必太過氣餒。雖然居於零勝二敗的劣勢，但前兩戰他們都沒有出現被勇士壓垮的情況，細看比賽的細節，會發現兩隊的表現依然是不分軒輊。首戰前八局，他們的投手群也是把勇士打者壓得死死的，只輸在最後一局崔南（Blake Treinen）和麥基（Jake McGee）的幾顆失投球；第二戰到比賽後半段，他們從零比七落後，一路追到七比八只剩一分之差飲恨，就士氣上來講，道奇是有在第二戰最終階段催出來，甚至有壓過勇士的跡象。由此可見，勇士的牛棚對道奇而言並非堅不可摧，道奇從他們手上拿下七分；接下來先發深度不足的勇士，可是得非常仰賴牛棚戰力，來度過系列賽中間的兩到三場比賽，因此道奇在第二戰後半段突破勇士後援投手防線的大波攻勢，對勇士來講是一大警訊。

本系列賽第三、四、五戰，是道奇隊反攻的大好機會，他們仍然有非常優質的投手深度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）已表明克蕭這個系列賽還是有機會先發，而第三戰先發投手烏利亞斯（Julio Urias），今年季後賽兩次登板都至少投三局且沒有自責分，贏面看起來是比勇士第三戰要推派的萊特來得大一點，假如出了什麼意外的狀況，道奇也還是可以運用他們深度十足的牛棚來應付。道奇的牛棚可望不會像前兩戰那麼不穩，而打線隨著第二戰尾聲的砲火引燃，應該亦可變回像例行賽那般穩定。畢竟，已經連8年挺進季後賽的道奇，最不缺的就是季後賽經驗，他們知道該如何回應在季後賽輸球時的狀態，也知道該怎麼做調適。

勇士第3戰先發投手萊特在例行賽8場先發戰績只有2勝4敗、防禦率高達5.21，表現是非常不穩定，季後賽打敗馬林魚或許只是一時好運，道奇應該要好好把握機會。 美聯社

當然，後續也要看勇士是否能好好利用在這個系列賽先聲奪人、從本季最佳球隊手中先搶下兩勝的優勢。筆者認為此系列賽應該會殺得難分難捨，直到第七戰才分出勝負。能見證兩批強大陣容在季後賽七戰四勝賽制的頂尖對決，實屬棒球迷之福。