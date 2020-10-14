MLB／2020球季失望收場 洋基老闆親自向球迷道歉

洋基在美聯分區系列賽以2：3遭到光芒淘汰，又是一個讓人失望的球季，老闆史坦布瑞納(Hal Steinbrenner )受訪時主動向球迷道歉：「你們值得更好的結果」。

洋基上回拿到世界大賽冠軍是2009年，已11年未能奪冠，隊史冠軍數停在27座。季前以史上投手最大約搶下柯爾(Gerrit Cole)後，被外界視為最有機會奪冠的一年，然而遇到新冠肺炎疫情攪局成縮水賽季，季後賽在分區系列賽就出局，尤其團隊薪資全聯盟最高，卻輸給小資球隊光芒，讓大老闆史坦布瑞納在接受ESPN訪問時、親自向球迷表達歉意。

「很顯然地我很失望，我們季前花了時間、精力與金錢做了大筆投資，組成足以奪冠的球隊，但我們卻失敗了，甚至距離冠軍還很遠。在這個時間點，我能做的就是向球迷致歉，因為他們值得擁有更好的結果。」

不過史坦布瑞納並不怪罪任何人，「是我讓人失望，我明瞭外界對洋基的期望非常高，因此到頭來得由我負起全責」。

經營洋基隊多年，這並非是史坦布瑞納家族首次向球迷道歉，1981年世界大賽輸給道奇後，老喬治(George Steinbrenner)也曾發表類似的聲明。

除了向球迷道歉外，史坦布瑞納也回應了外界對於分區系列賽第二戰「假先發」弄巧成拙的質疑，「邏輯上是可行的，我們也不是第一支在季後賽這麼做的球隊，但計畫要成功，每個環節都得完美執行，可惜哈普(J.A. Happ)掙扎的表現讓這策略最終失敗收場。」

此外史坦布瑞納也力挺總教練布恩(Aaron Boone)與總管凱許曼(Brian Cashman)繼續留任，「布恩是很棒的棒球人、絕佳的領導者，獲得所有球員的尊敬，事實就是他下季會繼續執教；而我也認識凱許曼一輩子了，他行事目標導向，會參考球探報告與數據分析，聽取所有人的意見，和他共事的人都很尊敬他，重要的是他也與布恩合作愉快。」

最後針對本季陷入低潮，被指為戰犯的捕手桑契斯(Gary Sanchez)，該怎麼處置史坦布瑞也給了答案：「我們只能展望明年，他有不可思議的天賦，我們會協助他找回狀態，如果一切順利，我相信他會再次讓我們驚豔的！」