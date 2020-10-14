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MLB／亞土維又失誤 光芒3連勝太空人聽牌

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
守備決勝負，光芒美技連發，在比賽後段逆轉太空人，系列賽3連勝聽牌！ 路透社
守備決勝負，光芒美技連發，在比賽後段逆轉太空人，系列賽3連勝聽牌！ 路透社

太空人隊二壘手亞土維（Jose Altuve）連兩戰出現要命失誤，今天的傳球失誤直接奉送光芒隊5分大局，也讓太空人隊在美聯冠軍賽處於0勝3敗的不利局面。

亞土維在1局下的陽春砲，一度幫助太空人隊取得1：0領先，也讓他以季後賽17發全壘打，與史布林格（George Springer）並列隊史最多、大聯盟第七。

不過6局上一壘有人時，面對勞爾（Brandon Lowe）敲出的「準雙殺」滾地球，亞土維傳二壘卻出現砸到地上，一個彈跳後讓游擊手難以接住，形成失誤，變成無人出局、兩人在壘，接下來光芒靠著安打加上對手觸身球保送，一口氣攻下5分逆轉。

亞土維又失誤了，也造成失分結果種下敗因，難道真的如教頭擔心，出現傳球失憶症了嗎？ 路透社
亞土維又失誤了，也造成失分結果種下敗因，難道真的如教頭擔心，出現傳球失憶症了嗎？ 路透社

這是亞土維本系列賽第3次傳球失誤，前一戰就出現2次，其中第1局的失誤讓馬格特（Manny Margot）後續敲出三分砲，甚至讓教頭貝克（Dusty Baker）當心他出現傳球失憶症。

今天亞土維又出現同樣毛病，奇特的是，今年球季亞土維以二壘手身分出賽48場、194次守備機會，雖有4次失誤，但從沒出現過傳球失誤。

光芒隊則是靠著堅強防守贏球，6局下雖因布蘭特利（Michael Brantley）陽春砲再丟1分，不過右外野手（Hunter Renfroe）在7局下先演出飛撲接殺，8局下1出局的滿壘危機，又展現滑接美技凍結壘包，中外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）也有2次美技接殺。

光芒取得聽牌優勢，在季後賽史上，7戰4勝制取得3勝0敗的球隊中，38次有37次晉級，機率高達97%，其中更有30隊直接橫掃，唯一例外是2004年紅襪隊，在美聯冠軍賽對洋基隊演出連贏4場的驚奇大逆轉。

光芒

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