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MLB／澆熄道奇9局反撲 勇士系列賽2連勝占優勢

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
勇士擋住道奇九局下反撲，以8：7險勝，系列賽2連勝佔優勢。 路透社
勇士擋住道奇九局下反撲，以8：7險勝，系列賽2連勝佔優勢。 路透社

道奇隊在9局下大反擊攻下4分，嚇得勇士隊冒出一身冷汗，卻未能弭平前面的失分，最終以7：8落敗，勇士隊在國聯冠軍賽拿下2連勝的優勢。

弗里曼單場3打點外加一轟，是勇士贏球功臣之一。 路透社
弗里曼單場3打點外加一轟，是勇士贏球功臣之一。 路透社

弗里曼（Freddie Freeman）是勇士隊這兩場的功臣之一，前一場轟出陽春砲，今天在5局上的3分砲，幫助球隊攻下4分大局，一度拉開差距到6：0。

7局上勇士再添1分，不過7局下道奇隊開始追分，席格（Corey Seager）的三分砲一口氣拉近到3分差，9局上勇士隊奧比斯（Ozzie Albies）的陽春砲打回保險分。

席格開轟追回3分。 路透社
席格開轟追回3分。 路透社

勇士比賽後段的2分事後看來十分關鍵，9局下席格先敲1分打點二壘打，2出局後孟西（Max Muncy）又轟出2分砲，勇士隊換上米蘭肯（Mark Melancon）接手，雖因失誤、貝林格（Cody Bellinger）三壘打，再失1分，最終仍抓下最後1個出局數，終止攻勢。

克蕭因背部抽筋臨時退出先發。 路透社
克蕭因背部抽筋臨時退出先發。 路透社

道奇隊此戰原本推出王牌投手克蕭（Clayton Kershaw），寄望能扳回一城，不料賽前因背部抽筋缺席，岡索林（Tony Gonsolin）臨時接獲先發任務，前3局無失分，4、5局卻出狀況，總計4.1局失5分吞敗。

道奇隊接下來要跟歷史紀錄對抗，從1985年啟用7戰4勝制開始，14支在國聯冠軍賽取得2勝0敗的球隊，有13次贏下系列賽，唯一例外是1985年的紅雀隊，連贏4場逆轉成功，苦主正是道奇隊。

道奇反攻功虧一簣，貝林格難掩失望。 路透社
道奇反攻功虧一簣，貝林格難掩失望。 路透社

勇士 道奇 克蕭

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