MLB／柯蕭背疾道奇被迫換先發 岡索林臨危受命挨打

道奇強投克蕭因背疾臨時缺陣，頂替他的岡索林遭勇士砲轟，包括弗里曼4上的2分砲在內，勇士在他4局投球中攻下5分奠定勝基，最終8比7獲勝，在MLB國聯冠軍賽拿下2連勝。

國家聯盟冠軍系列賽，亞特蘭大勇士首戰靠9局上半的兩支全壘打突破1比1平手僵局，以5比1技壓洛杉磯道奇。

急欲在今天第2戰扳平戰局的道奇，原訂派出的先發投手，是王牌左投克蕭（Clayton Kershaw），但他因背部不適無法出賽，道奇只能緊急改由岡索林（Tony Gonsolin）掛帥。

勇士打者面對岡索林，前3局9上9下難越雷池一步，但4局上半首名打者亞古納（Ronald Acuna Jr.）先獲保送，下一棒的弗里曼（Freddie Freeman）在2好3壞滿球數的情況下，將一個83.7英里的指叉球轟向右外野，讓勇士2比0先馳得點。

5上勇士攻勢再起，1出局後馬卡奇斯（Nick Markakis）獲保送，下一棒的帕奇（Cristian Pache）揮出左外野方向二壘安打，勇士再添1分，道奇在亞古納獲保送後換投，勇士此時再靠弗里曼的安打、對手奉送的兩個保送及奧比斯（Ozzie Albies）的高飛犧牲打連拿3分，逼得道奇再度換投才止住勇士攻勢，這局打完勇士6比0領先道奇。

岡索林今天臨危授命先發，投4.1局有7次三振、3個保送，被擊出1支全壘打在內的3支安打，丟掉5分都是自責分。 路透社

7上兩出局後，達德諾（Travis d'Arnaud）獲保送、奧比斯敲安，史旺森（Dansby Swanson）揮出右外野方向二壘安打，勇士將領先擴大到7比0。

下個半局道奇反攻，彼德森（Joc Pederson）、泰勒（Chris Taylor）接連敲出安打，1出局後勇士換投，但席格（Corey Seager）將一個89.3英里的卡特球揮出中外野全壘打牆，讓道奇追回3分。

勇士奧比斯9上揮出陽春砲，在9局下開打前，還握有5分領先優勢。

道奇9下展開猛烈反撲，1出局後靠貝茲（Mookie Betts）、席格兩支安打串連追回1分，兩出局後，孟西（Max Muncy）逮中一個87英里的卡特球，揮出右外野方向兩分砲，史密斯（Will Smith）藉對方失誤上壘後，貝林格（Cody Bellinger）揮出1分打點三壘安打，可惜波拉克（A.J. Pollock）擊出滾地球出局。最終，勇士以1分險勝道奇。

岡索林今天臨危授命先發，投4.1局有7次三振、3個保送，被擊出1支全壘打在內的3支安打，丟掉5分都是自責分，在球隊輸球後承擔敗投。勇士菜鳥投手安德森（Ian Anderson）今天先發4局，三振、保送各5次，被擊出1支安打無失分，但投了85球，用球數偏高，因此第5局便未再繼續上場。