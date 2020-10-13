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MLB／教士外野手范姆 捲紛爭血濺脫衣舞俱樂部

中央社 / 洛杉磯12日綜合外電報導
聖地牙哥教士外野手范姆週末在南加州一家脫衣舞俱樂部外，捲入一場爭執後遭人刺傷。 法新社
聖地牙哥教士外野手范姆週末在南加州一家脫衣舞俱樂部外，捲入一場爭執後遭人刺傷。 法新社

美國媒體今天報導，聖地牙哥教士外野手范姆週末在南加州一家脫衣舞俱樂部外，捲入一場爭執後遭人刺傷，今晚仍在醫院休養。

「聖地牙哥聯合論壇報」（San DiegoUnion-Tribune）報導，現年32歲的范姆（Tommy Pham）當時看見有兩人在他車旁吵架，因此請他們離開，結果遭刺傷。

警方告訴記者，這起事件發生在當地晚間10時30分前後，地點在名為「步行者表演女郎國際」（PacersShowgirls International）的脫衣舞俱樂部外。

報導說，范姆的下背遭到刺傷，但他沒有致命傷勢，目前狀況良好。目前沒有關於其傷勢的進一步細節。

警方說，此案仍在調查中，但目前尚未控告或逮捕任何人。

范姆在聲明中說：「我要謝謝聖地牙哥加州大學醫學體系（UC San Diego Health）醫療人員昨晚細心照料。誠摯感謝（聖地牙哥警察局）警方辛勤工作，持續追緝嫌疑人。」

「儘管這對我而言，是令人感到痛苦又意外的經驗，我正在復原當中，我也知道自己很快就能恢復休季期間訓練。」

「步行者表演女郎國際」在自家官網宣稱，它是聖地牙哥最棒的脫衣舞俱樂部。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行迄今，加州已通報超過85萬例確診、1萬6500人喪命，儘管如此，聖地牙哥已逐步開放酒吧、餐廳、健身房和博物館等場所。

大聯盟 教士 MLB

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