MLB／道奇牛棚9局爆炸 勇士帶走首戰勝利

1：1的僵持局面，勇士隊在九局上由萊利（Austin Riley）的陽春砲轟破，奧比斯（Ozzie Albies）補上另一發兩分砲，單局灌進4分，勇士終場以5：1擊敗道奇隊，在7戰4勝制的國聯冠軍賽取得首戰勝利。

國聯冠軍賽今天開打，由第1種子道奇和第2種子勇士交鋒，這波系列賽在遊騎兵的全球生命球場進行，每戰開放販售1萬1500張門票，也是受到疫情影響的2020年賽季第一場開放觀眾進場的賽事。

勇士先發投手弗瑞德（Max Fried）先發6局被敲4安打、送出9次三振，道奇布勒（Walker Buehler）投5局被敲3安打、送出7K，兩人都只因陽春砲丟掉1分，分別是勇士弗里曼（Freddie Freeman）的首局陽春砲，以及道奇五局下由赫南德茲（Enrique Hernandez）開轟追平。

比賽進入牛棚決勝，直到九局上勇士再度開火，萊利從崔能（Blake Treinen）手中敲出陽春砲，亞古納（Ronald Acuna Jr.）接著敲出二壘打，歐蘇納（Marcell Ozuna）補上安打帶有1分打點，道奇換投後採不住煞車，奧比斯再敲兩分砲。

道奇連續8年闖蕩季後賽，今年要繼續尋求1988年後的首座世界大賽冠軍，今天在國聯冠軍賽首戰踢到鐵板，明天第二戰扳平戰局的任務交到王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）手中，勇士則由22歲安德森（Ian Anderson）登板抗衡。