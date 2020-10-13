MLB／太空人美聯冠軍賽2連敗 亞圖維兩失誤成關鍵

2017年拿下美聯年度MVP，率太空人拿下世界大賽冠軍，並曾於2015年獲金手套獎肯定的亞圖維（Jose Altuve），今天單場出現兩次傳球失誤，種下球隊輸球的敗因。

休士頓太空人今天以2比4敗給坦帕灣光芒，在美國聯盟冠軍系列賽陷入0比2落後，輸球的一大關鍵是光芒的馬格特（Manuel Margot）在1局下半揮出3分砲。

1下光芒頭兩名打者都出局，雖然阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出安打，但太空人仍很有機會一分未失、安然度過，不料崔志萬（Ji-Man Choi）一個平凡無奇的滾地球對戰局產生莫大影響。

當時亞圖維雖輕鬆接球，但傳往一壘時卻發生傳球失誤，讓光芒攻佔一、二壘，這讓下一棒的馬格有機會上場打擊，從結果來看，亞圖維的守備失誤讓太空人遭到重傷害。

3下光芒首名打者洛威（Brandon Lowe）又擊成軟弱滾地球，亞圖維接球後有充分時間將球送往一壘，但他的傳球提前落地，再次讓打者靠失誤上壘，所幸這次失誤並未再讓太空人失分。

亞圖維結束3下守備工作退場時，臉上的表情和身體呈現出的肢體語言，都明顯看得出有些沮喪，戴著口罩在場邊督軍的太空人總教練貝克（Dusty Baker）趕緊在休息區與他擊掌，並抱了他一下以安慰他。

這場比賽太空人發生兩次失誤，兩次都是亞圖維的傳球失誤。