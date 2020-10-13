MLB／亞土維失誤釀成三分砲 太空人系列賽連吞2敗

太空人隊二壘手亞土維（Jose Altuve）的失誤，讓該結束的第一局沒有結束，下一打席就被馬格特（Manuel Margot）敲出三分砲，成為太空人跨越不了的差距，光芒隊終場以4：2擊敗太空人，在美聯冠軍賽取得2勝0敗。

馬格特成為今天的致勝英雄，不僅在首局開轟，二局上在太空人攻占二、三壘時，史布林格（George Springer）打向右外野界外區，馬格特一路用手套擋著陽光，在翻越圍牆失去重心同時，也牢牢接住這球，他迅速站起身來高舉手套，確認這球完成接殺。

不只擊出三分砲，馬格特還上演外野接球美技。 路透社

光芒總教練凱許（Kevin Cash）大讚這記守備，「他知道自己會撞上去，但還是衝了，那太令人印象深刻了。」馬格特則說：「我只是腿上有一點刮傷，但我沒事啦！」

這波系列賽在教士主場沛可球場進行，而馬格特直到去年都還效力教士，對球場熟悉是否有助於完成這記守備？他笑說：「我想，我先前在這裡出賽時，還沒守過右外野吧！」

馬格特在首局的三分砲同樣關鍵，兩出局後，崔志萬打成滾地球，亞土維發生傳球失誤，接著就被馬格特敲出三分砲。

太空人總教練貝克（Dusty Baker）表示，「我們都非常意外，那是亞土維整年的第一次傳球失誤吧，而今天就發生了兩次。」

馬格特開轟後回到本壘與隊友慶賀。 路透社

朱尼諾（Mike Zunino）在第七局的陽春砲為光芒再添1分，太空人第六局靠柯瑞亞（Carlos Correa ）開轟破蛋，第九局滿壘時，史布林格先敲雙殺打、送回1分，連2保送再度滿壘後，布萊格曼（Alex Bregman）打向中外野遭到接殺，結束這場比賽。

摩頓今天先發投5局，送出5次三振、1個保送，被打5支安打但一分未失，在球隊贏球後拿下勝投。 路透社

太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）投7局，只被敲4安打、失4分（責失1分），送出11次三振，承擔敗投，賽後最在意亞土維太過自責，「他是這支球隊的心臟，我真的希望他能振作，我希望我們聊點不一樣的東西，希望讓他知道我們有多挺他，他只需要明天繼續回到場上，就像以往那樣。」