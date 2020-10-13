快訊

不打不成器？教養或兒虐，父母懲戒權的一線間

新北汐止鐵道旁民宅冒熊熊大火 濃煙竄天影響國道視線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／馬格特翻牆接殺太精彩 隊友建議出T恤

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
馬格特此戰一發三分砲和一記翻越圍欄的界外接殺美技，全是勝負關鍵。 路透社
馬格特此戰一發三分砲和一記翻越圍欄的界外接殺美技，全是勝負關鍵。 路透社

光芒今天再以4：2擊敗太空人隊，在美聯冠軍賽取得2連勝，今天跳出來當英雄的人是外野手馬格特（Manny Margot），一發三分砲和一記翻越圍欄的界外接殺美技，全是勝負關鍵，連隊友亞當斯（Willy Adames）都說：「拜託把那記美技印成T恤！」

馬格特今天的演出超搶戲，先是一局下、兩出局，在崔志萬因亞土維（Jose Altuve）失誤上壘後，他補上三分砲，帶給太空人重傷害。

二局上在太空人攻占二、三壘時，史布林格（George Springer）打向右外野界外區，馬格特一路用手套擋著陽光，在翻越圍牆失去重心同時，也牢牢接住這球，他迅速站起身來高舉手套，確認這球完成接殺。

比較享受敲出三分砲或接殺美技？馬格特笑說，答案很簡單，「當然是全壘打啊！全壘打不會受傷，而且還幫球隊取得領先。」這記接殺則是讓他的腳有輕微刮傷，「但我沒事啦！」

但隊友或許更愛他的接殺美技，亞當斯就說：「我希望球隊可以拿這個出件T恤，拜託採用這個想法，如果可以做件T恤，那會很酷欸！」

光芒

延伸閱讀

NBA／赫洛表現受矚目 創多項季後賽新秀紀錄

NBA／赫洛季後賽累積破300分 史上第6位新秀

MLB／閃崔志萬是對的 柯爾飆速100哩飆K助洋基搶首勝

仇恨螺旋：最髒的美國大選辯論會

相關新聞

MLB／亞土維失誤釀成三分砲 太空人系列賽連吞2敗

太空人隊二壘手亞土維（Jose Altuve）的失誤，讓該結束的第一局沒有結束，下一打席就被馬格特（Manuel Mar...

MLB／馬格特翻牆接殺太精彩 隊友建議出T恤

光芒今天再以4：2擊敗太空人隊，在美聯冠軍賽取得2連勝，今天跳出來當英雄的人是外野手馬格特（Manny Margot），...

MLB／1球解危機 光芒卡斯提歐謝隊友

太空人隊昨天在第八局攻占滿壘，卻在光芒隊換投後，讓卡斯提歐以1球成功製造雙殺，成為比賽勝負分水嶺，光芒以2：1險勝太空人...

2020 MLB季後賽賽程&最新戰況--聯盟冠軍賽(更新)

外卡賽結束後，緊接著聯盟分區賽開打，8支隊伍將在第三地球場進行5戰3勝制系列賽，且是沒有任何休息日的5連戰，非常考驗陣容深度。

MLB／1球雙殺化解滿壘危機 光芒搶下美聯冠軍系列首勝

美聯冠軍賽今天開打，「小鋼砲」亞土維（Jose Altuve）首局就敲陽春砲，但也成為太空人隊全場唯一分數，光芒隊在第四...

MLB／國聯冠軍賽首戰 勇士派道奇迷弗瑞德打頭陣

勇士隊今天公布國聯冠軍賽前三戰先發投手，左投弗瑞德（Max Fried ）負責打頭陣，而他從小就是道奇迷，偶像還是將為道...

MLB／沙胖批洋基假先發調度 賠掉系列賽

洋基隊在美聯分區系列賽打滿5場，遭光芒隊淘汰，總教練布恩（ Aaron Boone）一連串的爭議調度引起討論，就連已退役...

太空人vs.光芒、勇士vs.道奇 賽前戰力分析

在一片球員染疫、退賽的混亂中，大聯盟賽事展開顛簸的季後賽程。美聯、國聯各剩下兩支隊伍角逐聯盟冠軍，少了觀眾吶喊、場邊花絮，球員仍奮力一搏，不因這是縮水球季而絲毫放鬆，尤其是休士頓太空人隊季前的偷暗號風

火球男查普曼連兩年吞敗 洋基牛棚正走向崩壞

對洋基來說任何一季沒有奪冠都算是失敗的一季——即便球季大幅縮水也不例外，到頭來他們還是讓自己跟球迷失望了。已經11年不知冠軍滋味的洋基不但照例在季後賽提前出局，出局的方式還跟去年一模一樣，只不過這回他

MLB／國聯冠軍賽前兩戰先發 道奇複製貼上

道奇隊在國聯冠軍賽的先發順序完全複製貼上，跟前兩輪對釀酒人、教士隊一樣，前兩戰依舊是布勒（Walker Buehler）...

MLB／道奇迎戰國聯冠軍賽 讓球迷開車進場看球

道奇隊打進國聯冠軍賽，為了無法進場支持的球迷想出妙招，仿效「汽車電影院」概念，要在道奇主場外的停車場架設大螢幕，讓球迷坐...

從防禦率無限大復活 羅森索成教士贏球關鍵

還記得去年在國民隊時，防禦率一度無限大的前紅雀終結者羅森索(Trevor Rosenthal)嗎？今年較少關注大聯盟的球迷，可能會很訝異他竟出現在教士與紅雀的外卡戰，且還擔任終結者。沒錯，羅森索今年大

熱門新聞

NBA／史上唯一一人！戴維斯榮登「超級四冠王」

NBA／回湖人完成救贖奪首冠 哈沃德：每天都夢想這一刻

NBA／4次決賽MVP加4次年度MVP 詹姆斯直追喬丹

NBA／總冠軍賽1秒都沒上 湖人菜鳥仍寫紀錄

NBA／助馬刺暴龍湖人3隊攻頂 格林書寫冠軍人生

NBA／不只是球星 巴特勒季後賽展現巨星風範

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。