MLB／馬格特翻牆接殺太精彩 隊友建議出T恤

光芒今天再以4：2擊敗太空人隊，在美聯冠軍賽取得2連勝，今天跳出來當英雄的人是外野手馬格特（Manny Margot），一發三分砲和一記翻越圍欄的界外接殺美技，全是勝負關鍵，連隊友亞當斯（Willy Adames）都說：「拜託把那記美技印成T恤！」

馬格特今天的演出超搶戲，先是一局下、兩出局，在崔志萬因亞土維（Jose Altuve）失誤上壘後，他補上三分砲，帶給太空人重傷害。

二局上在太空人攻占二、三壘時，史布林格（George Springer）打向右外野界外區，馬格特一路用手套擋著陽光，在翻越圍牆失去重心同時，也牢牢接住這球，他迅速站起身來高舉手套，確認這球完成接殺。

比較享受敲出三分砲或接殺美技？馬格特笑說，答案很簡單，「當然是全壘打啊！全壘打不會受傷，而且還幫球隊取得領先。」這記接殺則是讓他的腳有輕微刮傷，「但我沒事啦！」

但隊友或許更愛他的接殺美技，亞當斯就說：「我希望球隊可以拿這個出件T恤，拜託採用這個想法，如果可以做件T恤，那會很酷欸！」