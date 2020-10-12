MLB／1球雙殺化解滿壘危機 光芒搶下美聯冠軍系列首勝

美聯冠軍賽今天開打，「小鋼砲」亞土維（Jose Altuve）首局就敲陽春砲，但也成為太空人隊全場唯一分數，光芒隊在第四局開轟追平、第五局只靠1安打搶下超前分，終場以2：1贏球，在7戰4勝系列賽先收下首勝。

太空人首局靠亞土維的陽春砲先馳得點，他連3場開轟，生涯已在季後賽累積16發全壘打，其中5轟在聯盟冠軍賽敲出，超越派卓亞（Dustin Pedroia）、卡諾（Robinson Cano）和墨菲（Daniel Murphy）的4轟，成為史上在聯盟冠軍賽累積最多全壘打的二壘手。

身為美聯第一種子的光芒，一開賽就落後，前三局又被壓著打，第一局連吞3K，第二局以雙殺打結束攻勢，第三局則是基爾邁爾（Kevin Kiermaier）敲出二壘打後，嘗試盜三壘被逮到，直到第四局終於攻破城池。

太空人瓦德茲（Framber Valdez）先發6局只被敲出4安打、失2分，送出8次三振，第四局被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出追平陽春砲，第五局則保送首位打者，推進三壘後，被朱尼諾（Mike Zunino）敲出安打，光芒打下超前分。

太空人在第八局一度靠2保送與1安打擠成滿壘，僅一出局，光芒危急之際換上卡斯提歐（Diego Castillo）登板，只用1球就讓古瑞爾（Yuli Gurriel）敲出雙殺打，化解失分危機。

史奈爾（Blake Snell）先發5局已用105球，只因亞土維的全壘打丟掉分數，退場前等到隊友打回超前分，加上牛棚強悍守成，拿下這場勝投。