MLB／國聯冠軍賽首戰 勇士派道奇迷弗瑞德打頭陣

勇士隊今天公布國聯冠軍賽前三戰先發投手，左投弗瑞德（Max Fried ）負責打頭陣，而他從小就是道奇迷，偶像還是將為道奇扛第二戰先發的王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）。

道奇昨天已公布前兩戰先發投手，無意外首戰交給布勒（Walker Buehler），第二戰為克蕭；勇士今天公布前三戰先發，依序為弗瑞德 、安德森（Ian Anderson）和萊特（ Kyle Wright）。

弗瑞德因為地緣關係，從小就是道奇球迷，「我出生在距離道奇球場25到30分鐘的地方，所以我是看道奇比賽長大的，我們全家每年都會去道奇球場看幾場比賽。」

弗瑞德兒時參加少棒比賽時，就曾在棒球營見過效力道奇5年的外野手史密斯（Reggie Smith），也因此結下交情，「在我很小的時候，我從他身上學到棒球知識，雖然他不是投手，但他幫助我了解打者思維，他的球商很高，只要我有問題，我可以隨時聯絡到他。」

身為左投的弗瑞德，高中起的偶像為克蕭，而他有短時間曾穿32號球衣，則是因為道奇傳奇左投考法克斯（Sandy Koufax），現在卻將在國聯冠軍賽遭遇道奇，對決這支他從小熱愛的球隊。