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MLB／沙胖批洋基假先發調度 賠掉系列賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基前強投沙巴西亞。美聯社
洋基前強投沙巴西亞。美聯社

洋基隊在美聯分區系列賽打滿5場，遭光芒隊淘汰，總教練布恩（ Aaron Boone）一連串的爭議調度引起討論，就連已退役的洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）都在節目上開砲，批評洋基的調度，「他X的有什麼毛病？」

沙胖在個人節目「R2C2」中討論洋基在這波系列賽的幾次調度，他最有意見的是第二戰的假先發，洋基讓菜鳥賈西亞（Deivi Garcia）先發只投1局，接著換上哈普（J.A. Happ），他中繼2.2局失4分，成為輸球關鍵，賽後被問到這項調度，怒到回應「去問總仔」。

沙胖對這項調度也無法認同，「我們厭倦了順應對手的球風，而且他們最終擊敗了我們，這場比賽搞砸了整個系列賽，這是我的感覺。」

沙胖表示，洋基該讓賈西亞、田中將大、哈普做先發投手該做的事，「我們一直在談論賈西亞，他的人格特質、他有多成熟，這是個完美的時機，讓他在比賽大展身手，讓田中和哈普盡情發揮，不管是哪一個人先發第二戰，打線打下5分，我們都足夠贏得這場比賽。」

終結者查普曼（Aroldis Chapman）在系列賽的3場出賽，全都是跨局數登板，也讓沙胖很有意見，尤其是第五戰在第七局就提前推出查普曼，「他們是想讓他負責7個出局數嗎？他X的有什麼毛病啊！我很抱歉，但我真的不知道這在幹嘛。」

沙胖同樣也指出，查普曼需為第五戰挨轟負責的地方，當時捕手桑契斯（Ｇary Sanchez）配的是滑球，但查普曼搖頭，接著就是直球挨轟。

洋基 查普曼

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