火球男查普曼連兩年吞敗 洋基牛棚正走向崩壞

對洋基來說任何一季沒有奪冠都算是失敗的一季——即便球季大幅縮水也不例外，到頭來他們還是讓自己跟球迷失望了。已經11年不知冠軍滋味的洋基不但照例在季後賽提前出局，出局的方式還跟去年一模一樣，只不過這回他們不能再拿對手作弊當藉口。上季才升上大聯盟，當年在選秀會上根本無人問津的工具人布羅索（Mike Brosseau）身上沒戴蜂鳴器，照樣在纏鬥十球後一棒將查普曼（Aroldis Chapman）時速高達100英哩的火球轟出牆外。不到一個半月前查普曼也曾催出另一記時速破百的火球，但那球卻是往布羅索的腦袋招呼差點沒要了他的小命。最後慘遭再見三振的布羅索原本想靠拳頭討回公道——不過復仇這道菜顯然還是放冷了才好吃。淘汰洋基後，光芒還不忘往對手的傷口撒鹽，高奏起洋基招牌球星賈吉（Aaron Judge）的愛歌《紐約，紐約》歡送他們打道回大蘋果。

其實這兩人之間猶如大衛與巨人歌利亞的對決正是洋基跟光芒這一季的縮影。洋基不只在季後賽慘遭光芒正面打臉，他們明明重金補進了自由球員市場上最大尾的王牌投手柯爾（Gerrit Cole），卻在僅有60場的例行賽中落後團隊薪資還不到三分之一的光芒足足有七場之多。而且兩隊交手十次光芒更以8勝2敗取得絕對優勢。光芒再一次成為小資球隊的典範，反之對花大錢重新打造邪惡帝國的洋基來說不啻是最大的羞辱。

洋基頂薪投手柯爾(右)在季後賽的表現還是非常夠水準，對光芒兩戰11.1局飆出多達17次三振，但是光芒還是有辦法打出3支全壘打，洋基總管凱凱曼也只能徒呼負負了！ 美聯社

無論如何洋基仍是媒體的最愛。比起光芒下一輪要如何跟太空人纏鬥，媒體更愛的話題仍是幫洋基找戰犯跟（瞎）出主意打造明年的冠軍隊。尤其這個冬天洋基先發投手陣容將一下子少掉三員主將——田中將大、派克斯頓（James Paxton）及戰犯榜有名的老將哈普（J.A. Happ）都將成為自由球員。不但媒體忙著亂點鴛鴦譜，就連同樣將取得自由身的怪咖投手包爾（Trevor Bauer）也不忘（瞎）起哄，發推直指「洋基需要更多先發投手」。

不過在檯面下，才剛跟光芒血戰完五場的洋基牛棚現況同樣會令總管凱許曼（Brian Cashman）一個頭兩個大，查普曼挨的那一發致勝全壘打其實只是壓倒駱駝的最後一根稻草。過去洋基一向以牛棚戰力堅強為傲，包括已經離隊的巴坦希斯（Delin Betances）及羅伯森（David Robertson）在內，以及去年禮聘來的滑球大師歐塔維諾（Adam Ottavino），最重要的是由終結者查普曼、本季臨危受命頂上終結者的布局投手布里頓（Zack Britton）及總教頭布恩（Aaron Boone）的愛將格林（Chad Green）所組成的新鐵三角，從過去到現在的洋基牛棚班底，無一不是後援投手界中的翹楚。

布里頓過去是陳偉殷在金鶯時期的隊友，他轉隊到洋基後，近幾季不論是在中繼還是救援的表現都相當出色，對洋基牛棚的貢獻不在查普曼之下。 美聯社

有了如此強大的牛棚作後盾，洋基才能在漫長的162場例行賽中轟垮對手後穩穩守住戰果，抑或是在先發投手失穩時提早派上後援投手力挽狂瀾。根據進階數據網站Fangraph統計，近五年洋基牛棚的戰爭指數（WAR）不是全大聯盟第一就是第二。尤其在2017及2018這兩年不但WAR高居首位，防禦率及進階防禦率FIP也都是聯盟中的佼佼者——2017的3.34 ERA及3.37 FIP分居第三及第二，2018的3.38 ERA及3.33 FIP則分居第四及第三。投球局數量大又質精的牛棚可說已成了洋基勝利的保證。

歐塔維諾(右二)去年球季在洋基有超水準的演出，但從季後賽開始就走下坡，今年球季更是有好幾場比賽被打爆，壓制能力遠不如前。 美聯社

然而在羅伯森、巴坦希斯陸續成為自由球員琵琶別抱後，洋基的新血並沒有適時補上。去年雖然在市場上補進歐塔維諾這名生力軍，他也不負眾望，66.1局投球中飆出88次三振並投出生涯最低的1.90防禦率。但即便有歐塔維諾的挹注，整季下來洋基牛棚的ERA及FIP仍上漲到4.08及4.15（都是全大聯盟第九），已明顯出現走下坡的跡象。今年歐塔維諾的防禦率更暴漲到5.89，加上查普曼又因染上病毒錯過大半季，戰力捉襟見肘的洋基牛棚ERA及FIP進一步攀升到4.51（第16）及4.69（第20），昔日首屈一指的鐵牛棚不但早成絕景，甚至開始轉為球隊的致命傷。

進入季後賽後，牛棚更成了令洋基心驚膽跳的不安定因素。首輪面對實力有明顯差距的印第安人，洋基砲聲隆隆依舊，第一戰又有柯爾加持穩穩拿下勝利，第二戰才真正面臨考驗的牛棚依次派出格林、布里頓以及平時擔任長中繼的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）卻是一個比一個不穩，三局中不但讓七名印人打者上壘還被追平，就連八下提前登板的查普曼也被擊出反超的關鍵安打，如果不是洋基打線九上再度發威加上查普曼適時回穩，這個系列賽最後鹿死誰手恐怕還有很大變數。接下來面對光芒的前兩場敗戰中洋基牛棚同樣是不斷砸鍋，先是第二戰4:5落後時羅艾西加提汽油桶上來救火，讓光芒將領先擴大到三分，洋基自此反攻無力。第三戰田中被打爆後格林又火上加油挨了光芒培瑞茲（Michael Perez）一記兩分彈，使得洋基以2:7遙遙落後徹底斷送逆轉的一絲希望。為查普曼再次烙上戰犯印記的那隻全壘打，充其量不過是敲打洋基牛棚的最後一記喪鐘。

格林(右)也是從去年季後賽就出現狀況，本季的表現雖然還是不錯，但在季後賽又遭受到突襲。 美聯社

古人說「逝者已矣，來者可追」。然而來年洋基高層如果未能有所作為，敗象已露的牛棚只會前途更加無「亮」。因為年過32的查普曼及布里頓又將老了一歲，他們的球威勢必將繼續退化，歐塔維諾更是即將年滿35，就連格林也準備邁入30大關。再加上後起的羅艾西加、霍德（Jonathan Holder）無一能令人安心，曾風光一時的洋基牛棚如今已不再有許多年輕生猛的手臂可供教練燃燒揮霍。當大家都聚焦在洋基要怎麼填補先發投手的空缺、是否要送走季後賽始終表現不振、今年打擊更一無是處的當家捕手桑契斯（Gary Sanchez）時，別忘了過去一向是洋基安定力量，在背後默默貢獻良多的鐵牛棚也正無聲地走向崩壞。