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太空人vs.光芒、勇士vs.道奇 賽前戰力分析

聯合新聞網 / 陳光立
美聯冠軍戰G1預計將由光芒隊左投史奈爾(左)對上太空人左投瓦德茲(右)。 美聯社
美聯冠軍戰G1預計將由光芒隊左投史奈爾(左)對上太空人左投瓦德茲(右)。 美聯社

在一片球員染疫、退賽的混亂中，大聯盟賽事展開顛簸的季後賽程。美聯、國聯各剩下兩支隊伍角逐聯盟冠軍，少了觀眾吶喊、場邊花絮，球員仍奮力一搏，不因這是縮水球季而絲毫放鬆，尤其是休士頓太空人隊季前的偷暗號風波引發眾怒，未料仍舊搭上季後賽班車並挺進美聯冠軍賽，讓一干球迷與球員氣得牙癢癢，如今最希望他們晉級大概也只有太空人粉絲，意外引爆季後賽熱門話題。

原本預料可能是紐約洋基和休士頓太空人的對決戲碼，卻因坦帕灣光芒隊攪局而變奏。靠著布拉索（Mike Brosseau）從洋基隊終結者查普曼(Aroldis Chapman)的驚天一轟，形成美聯第一種子光芒與第六種子太空人爭美聯冠軍的局面。

美聯冠軍戰10月10日在聖地牙哥揭幕，在許多大聯盟教練、球探和球員眼中，這七戰四勝的系列賽看好坦帕灣光芒隊勝出，原因在於板凳深度。太空人先前靠著柯瑞亞（Carlos Correa）11分打點、亞土維（Jose Altuve）5分打點、布蘭德利（Michael Brantley）5分打點、史布林格（George Springer）4分打點貢獻滾燙的棒子，一舉打退奧克蘭運動家隊，他們在四場系列賽各敲出最少兩支全壘打，是帶領太空人晉級的關鍵人物。顯然地，打線群亟欲證明自己，即使不靠偷暗號也是奪冠等級的勁旅。

太空人打線在柯瑞亞(左)帶領之下，於今年季後賽超級大爆發，一掃籠罩他們整季的「暗號門」事件陰霾。 美聯社
太空人打線在柯瑞亞(左)帶領之下，於今年季後賽超級大爆發，一掃籠罩他們整季的「暗號門」事件陰霾。 美聯社

相對地，要淘汰太空人就得從耗弱的投手陣容下手，在少了韋蘭德（Justin Verlander）、凱柯（Dallas Keuchel）後，這一季球隊確實走得辛苦，雖然仍有葛蘭基（Zack Greinke）和麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）但不足以在最少需贏四場的前提下穩操勝券。如今，葛蘭基尚有手臂酸痛症狀，亦為光芒、太空人對決埋下變數，且系列賽並無休息日，雙方板凳深度格外重要，誰有足夠投手撐完9局誰勝出。

相較之下，擁有史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和莫頓（Charlie Morton）三大領銜的光芒隊較佔優勢，加上左投手亞布洛（Ryan Yarbrough）參與先發輪值，實力不容小覷。牛棚部分，安德森（Nick Anderson）、費爾班克斯（Pete Fairbanks） 和卡斯提歐（Diego Castillo）都在洋基系列賽建功，打太空人應該不成問題，總教頭凱許（Kevin Cash）手上有一副好牌。 光芒隊開季以來，就是一連串驚奇，一些名不見經傳的選手登板，動輒百哩球速嚇呆眾人，隨著賽事推進屢建奇功，如今一舉扳倒洋基帝國，與太空人隊短兵相接頗具看頭。

打線部分，光芒隊大部分為左打，但對戰左投手卻沒有太大問題，而布拉索、菜鳥阿羅沙瑞納（Randy Arozarena）和崔志萬棒子均開始加溫，證明自己能在短期大賽一展身手。有大聯盟的教練私下表示，無論光芒隊變化不同打線，崔志萬都列入核心，可見其功能性難以取代。

光芒菜鳥右外野手阿羅沙瑞納在對洋基系列戰時曾連3場開轟，發揮了強大的奇兵功效！ 美聯社
光芒菜鳥右外野手阿羅沙瑞納在對洋基系列戰時曾連3場開轟，發揮了強大的奇兵功效！ 美聯社

國聯冠軍賽的舞台在德州阿靈頓，由聯盟第一種子洛杉磯道奇隊與第二種子亞特蘭大勇士隊爭冠。從例行賽勢不可擋的成績觀之，以及在決戰舞台復仇的決心，道奇隊備受各方看好出線，無論美聯對手是光芒還是太空人隊。

不過，勇士隊也非吳下阿蒙，道奇隊要橫掃機率不高，甚至有可能逼到第七戰決勝負，關鍵就在於投手陣容。例行賽數據顯示，道奇和勇士隊包辦聯盟得分、全壘打、長打率、OPS、ISO前兩名，wRC+道奇是榜首而勇士隊是第三，可以看出兩方實力頗接近。

國聯冠軍戰G1預計將由勇士隊左投弗萊德(左)對上道奇隊右投布勒(右)。 美聯社
國聯冠軍戰G1預計將由勇士隊左投弗萊德(左)對上道奇隊右投布勒(右)。 美聯社

短期賽事，決定勝負就在深度和打線的調度，道奇隊陣容堪稱歷年最佳。勇士隊雖然不乏強打，但完成度略微遜色，與邁阿密馬林魚隊系列賽中， 亞古納（Ronald Acuna Jr.）和弗里曼（Freddie Freeman）各敲兩支安打，達諾德(Travis d’Arnaud)、史旺森(Dansby Swanson)雖效率出色但非打線核心，能造成的傷害有限。

先發投手部分，克蕭（Clayton Kershaw）擁有經驗和球技，雖然32歲但季後賽已摘兩勝，投滿14局送出19張老K且僅丟3分，仍有頂尖壓制力。比較抖的可能是終結者簡森(Kenley Jansen)，剛滿33歲的他數據不甚理想，例行賽季繳出生涯最糟的1.15 WHIP，國聯系列賽第二場搞砸關門任務，勇士隊要大舉進攻就是牛棚登板之際，除非道奇隊找出更好的奪勝方程式，目前看來是並沒有。

國聯冠軍賽道奇隊先發陣容更勝一籌，已經32歲的老將克蕭仍扛起晉級重任，為自己生涯力拚第一枚世界大賽冠軍戒指。 陳光立攝影
國聯冠軍賽道奇隊先發陣容更勝一籌，已經32歲的老將克蕭仍扛起晉級重任，為自己生涯力拚第一枚世界大賽冠軍戒指。 陳光立攝影

太空人 光芒 道奇 勇士

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